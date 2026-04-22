迎接母親節 台中業者推愛心蛋糕贈弱勢家庭

迎接母親節到來，台中市飯店業者推預購1顆蛋糕就同步捐1顆蛋糕給弱勢家庭，還有業者以爆紅的杜拜巧克力製作主題蛋糕，也有業者以珍珠為靈感讓大家收藏最美時光。

母親節將至，台中長榮桂冠酒店今天宣布第13屆「愛的蛋糕傳送計畫─買1捐1活動」正式啟動。即日起至5月2日前，凡預購任1顆母親節蛋糕，長榮就同步捐1顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，限量100顆，4月30日前預購還享88折優惠。

台中福華大飯店以「珍珠」為靈感，推出6吋母親節蛋糕，外型如珍珠般圓潤細緻，內餡更奢華選用高貴食材「燕窩」與「珍珠粉」，以「燕窩銀耳庫利」融合燕窩的細緻口感與銀耳的天然膠質，搭配輕盈細緻的原味戚風蛋糕為基底，外層運用巧克力淋面與巧克力噴砂，呈現如天然珍珠般的溫潤光澤。只要於30日前預訂，就可享早鳥優惠價。

台中日月千禧酒店西點副主廚王菁汝以珍寶為靈感，打造「翠玉之禮」抹茶青葡萄慕斯節日蛋糕。外形神似故宮三寶之一的翠玉白菜，象徵守護傳承的寓意，呼應母親對家人無私奉獻與溫暖的愛。

台中金典酒店點心房團隊推出「杜拜皇家巧克力蛋糕」，將濃郁的高級巧克力與細膩層次完美結合，外型華麗大器，讓媽媽不出國也能感受皇室級的午茶饗宴。

連鎖咖啡85度C今年推出6款主題蛋糕，包括近期爆紅的「杜拜巧克力千層蛋糕」，還有玫瑰花束、甜蜜名媛包等造型主題蛋糕，行銷公關部副總鐘靜如表示，到5月7日為止，指定蛋糕預購85折，預估今年母親節主題蛋糕銷售量約5萬3000顆，銷售金額約新台幣3700萬元。