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影／兩湖論壇場外會…陸代表團拉車赴縣府 許淑華親率隊歡迎

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
大陸杭州市副市長魯霞光（前排左4）今率部分團員赴南投縣府拜會縣長許淑華（前排右3）並合影。記者賴香珊／攝影
大陸杭州市副市長魯霞光（前排左4）今率部分團員赴南投縣府拜會縣長許淑華（前排右3）並合影。記者賴香珊／攝影

「2026日月潭－西湖第十八屆兩湖論壇」今於南投登場，上午由縣長許淑華、大陸杭州市副市長魯霞光共同主持開幕式，午後以文化藝術、健康城市、觀光旅遊及青年發展等進行交流，魯則親赴縣府拜會，許淑華率員工列隊歡迎，氣氛融洽。

兩湖論壇自2009年開辦，每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，為兩岸地方政府交流機制，至今已邁入第18年；而今年輪到南投縣舉辦，由杭州市副市長魯霞光率團來台，今在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店登場，開幕式後雙方大合照留念。

縣府指出，許淑華、杭州市副市長魯霞光今上午共同主持論壇開幕式，並以打造城市公共藝術的共融未來為主論壇議題，南投方由水里蛇窯陶藝文化園區負責人林國隆代表，杭州方為中國工藝美術大師朱炳仁，分別論述「南投陶」及「銅雕」。

午宴後，杭州市副市長魯霞光在南投縣政府安排下，率部分代表團成員從日月潭拉車前往位在南投市的縣府大樓拜會參訪，許淑華則率員工在門口列隊等候杭州訪問團，訪團抵達時鼓掌歡迎，現場氣氛融洽熱烈，魯也開心與大家揮手致意。

另兩岸產官學代表下午也依其專長，以文化藝術、健康城市、觀光旅遊及青年發展等面向進行分組論壇，研討「創意連結、文化共融」、「創生新鏈結：兩岸青年共築未來」、「健康城市與照護環境治理與創新」及「永續旅遊觀光領航」等議題。

據了解，杭州訪問團昨天抵台，今天參加兩湖論壇，明天起將赴南投縣內文創或青創基地、宗教或觀光勝地等實地參訪，廿五日北上參訪，預計廿六日搭機返陸。

兩湖論壇開幕式後，大陸杭州市副市長魯霞光（中）親府南投縣政府拜會縣長許淑華（左）。記者賴香珊／攝影
兩湖論壇開幕式後，大陸杭州市副市長魯霞光（中）親府南投縣政府拜會縣長許淑華（左）。記者賴香珊／攝影

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，開幕式後，雙方成員開心合影。記者賴香珊／攝影
南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，開幕式後，雙方成員開心合影。記者賴香珊／攝影

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，開幕式後，雙方成員開心合影。圖／南投縣政府提供
南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，開幕式後，雙方成員開心合影。圖／南投縣政府提供

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，開幕式後，雙方成員開心合影。記者賴香珊／攝影
南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，開幕式後，雙方成員開心合影。記者賴香珊／攝影

南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，由南投縣長許淑華（右）、大陸杭州市副市長魯霞光（左）共同主持開幕式。圖／南投縣政府提供
南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」今登場，由南投縣長許淑華（右）、大陸杭州市副市長魯霞光（左）共同主持開幕式。圖／南投縣政府提供

南投日月潭與大陸杭州西湖「兩湖論壇」今登場，杭州市副市長魯霞光（中）率部分團員到南投縣政府拜會縣長許淑華（左）。記者賴香珊／攝影
南投日月潭與大陸杭州西湖「兩湖論壇」今登場，杭州市副市長魯霞光（中）率部分團員到南投縣政府拜會縣長許淑華（左）。記者賴香珊／攝影

南投縣 日月潭 許淑華 兩岸

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