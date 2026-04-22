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中市平地水蜜桃「紅鈴」果大香甜 太平區農會評鑑柯聰明奪冠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影
台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影

台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」，以推廣台中優質水蜜桃，提升平地水蜜桃果品品質，有31組農友報名參賽，並由農友柯聰明勇奪冠軍，成為今年度的平地水蜜桃達人。

農業局說，評鑑邀請農業試驗所及台中區農業改良場等農業學術研究機關專家擔任評審，就果品外觀、質地風味及糖度等項目進行評分，並經評審仔細品嘗後，由柯聰明獲得冠軍，除了獎牌還有獎金1萬2千元。第二名由張博能及徐政詮奪得，獲得獎牌及獎金千元，第三名為陳以育、楊阿田及李香慧，獲得獎牌及獎金5千元。

農業局科長黃玉君說，每年春季4月為水果較匱乏的季節，此時成熟的桃子可避開5月開始的果實蠅危害高峰期與5月中下旬梅雨季，對果農而言病蟲害防治相對簡單安全。台農7號「紅鈴」水蜜桃由農業試驗所培育，2016年10月24日經農業局補助授權予太平區農會生產與銷售，果皮粉嫩、口感綿密，多汁又甜蜜，受到消費者喜愛。

太平區農會總幹事余文欽說，「紅鈴」水蜜桃種植面積為21公頃，非常適合平地水蜜桃生長，加上農民勤勞耕耘，生產的紅鈴水蜜桃果形大且飽滿，每一口都是天賜的美味，為農民帶來收入。農會訂購專線04-22781148，歡迎民眾搶鮮品嘗，支持台中在地優質的農特產品。

台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影
台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影

台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影
台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影

台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影
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台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影
台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「115年度台中市太平區優質水蜜桃果品評鑑活動」。記者黃寅／攝影

台中市 水蜜桃 農業

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