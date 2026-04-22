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台中大里美群橋動工拓寬 盧秀燕囑他帶話謝謝內政部長劉世芳

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今主持「大里區美群橋改建拓寬工程」開工典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）今主持「大里區美群橋改建拓寬工程」開工典禮。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今主持「大里區美群橋改建拓寬工程」開工典禮，並特別感謝內政部長劉世芳給予補助，讓工程得以進行，並預計明年底前完工。目前原橋還在通行是為了先把一旁的替代橋樑蓋好，再拆原橋。她也宣布，預算16億元的大里聯合行政中心，今年9月也會開工。

盧秀燕說，這座橋總經費約4億元，內政部補助了2.8億元，市府出1.2億元。她特別請出席的內政部次長董建宏，一定要替她帶話回去致意，因為其他部會不見得有這麼好，像是草湖交流道中央只補助了6億，其餘9億都是市府自籌。但是，她仍秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的決心，一定要能完成建設。另外，也感謝歷來爭取的立委和地方民代，像是市議員林碧秀在市議員就質詢了3、4次。

她說，美群橋是連通大里與霧峰的重要動脈，承載了仁化工業區、美群國小、光正國中及修平、朝陽科大龐大的通勤與通學流量。然而，現況橋寬僅8公尺且缺乏人行道，導致尖峰時段左轉車流嚴重壅塞。改建後，橋長176公尺，橋面總寬度將大幅拓寬至16.5公尺，並配置雙向兩車道（含快、慢車道）和增設轉向專用車道，並配合號誌調整以提升路網效能。

立法院副院長江啟臣說，造橋舖是公僕應該做的工作，看到一條條的道路開闢、完工，真的體現了盧市長「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的信念，但開工完工並不是只有一個階段，是持續的，未來大家一起拼，繼續完工、繼續開工。

立法委員顏寬恒、市議員李天生、張芬郁、林德宇、林碧秀等人今都出席開工典禮。

台中市美群橋橋寬僅8公尺且缺乏人行道，導致尖峰時段左轉車流嚴重壅塞。記者黃寅／攝影
台中市美群橋橋寬僅8公尺且缺乏人行道，導致尖峰時段左轉車流嚴重壅塞。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕今主持「大里區美群橋改建拓寬工程」開工典禮。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今主持「大里區美群橋改建拓寬工程」開工典禮。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕今主持「大里區美群橋改建拓寬工程」開工典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今主持「大里區美群橋改建拓寬工程」開工典禮。記者黃仲裕／攝影

台中 盧秀燕 公共工程

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