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中市青少年慢車交通事故暴增近6成 綠議員籲加強取締改善

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市青少年慢車交通事故近3年暴增57%，民進黨多位市議員要求市府不能僅以「宣導」虛應故事。記者余采瀅／攝影
台中市青少年慢車交通事故近3年暴增57%，民進黨多位市議員要求市府不能僅以「宣導」虛應故事。記者余采瀅／攝影

台中市青少年慢車交通事故近3年暴增57%，其中微型電動二輪車事故狂飆161%。民進黨市議員陳俞融要求市府不能僅以「宣導」虛應故事，必須針對事故熱點改善工程，並加強取締違規改裝車行，保障未成年人的通學安全。中市交通局表示，已從車輛管理、聯合稽查及交通安全宣導等面向加強推動，持續提升整體用路安全。

根據市府統計，台中市13至17歲青少年的慢車（含腳踏自行車、微型電動二輪車、電輔車）事故件數，從2023年發生969件，造成1115人受傷，2024年增至1235件，受傷人數達1349人；2025年事故量達1524件，受傷人數高達1668人，事故件數增幅57%。

台中市議會今交通地政業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人聯合質詢。陳俞融指出，微型電動二輪車因免考駕照、取得容易，已成為許多未成年人的代步工具，但相應的防禦駕駛教育與交通環境卻未能跟上。據統計，台中市未成年人騎乘微型電動二輪車的死傷事故（A2類），從2023年的158件、232人受傷，大幅增至2025年的413件、576人受傷 ，事故增幅161%。

陳俞融批評，微電車違規行為層出不窮，但市府2024至2025年並未辦理改裝微電車的「專案聯合稽查」，僅回歸一般警察取締 ，今年雖然舉辦三場聯合稽查，卻僅完成7家業者查核，態度消極且怠惰。

交通局指出，微型電動二輪車須經檢測審驗合格並完成登記領牌後，才可上路行駛，並應遵守道路交通相關規定，違規將由警察機關依法開罰；為避免民眾購買未經審驗車輛，市府持續邀集經濟部、公路局、車輛安全審驗中心、警察局及消保官等單位，辦理實體業者聯合稽查，要求業者販售具合格標章的車輛，保障消費者權益與騎乘安全。

交通局表示，將持續進入校園辦理交安教育與情境互動宣導，培養正確用路習慣，提升整體交安意識考量；另微型電動二輪車亦為部分移工通勤工具，市府已針對雇主、移工及仲介團體加強宣導，並印製四國語宣導海報，指派專人至重點場域宣導，強化安全觀念。

台中市 青少年 交通事故

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