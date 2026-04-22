快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲辣椒水事件破案 綠中市議會黨團指疑點重重

中央社／ 台中22日電

台灣民眾黨創黨主席柯文哲辣椒水事件最後查出是到場維安的市警六分局長周俊銘誤噴，民進黨台中市議會黨團今天召開記者會認為過程疑點重重，要求市長盧秀燕說清楚、講明白。

柯文哲於17日晚間陪同黨籍台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街，過程中遭噴辣椒水。劉芩妤於18日上午前往六分局提告傷害，警方調查發現，為六分局長周俊銘在維安過程中誤噴，周俊銘遭記記過處分外，並被拔官改調非主管職的台北市警察局警政監。

台中市議會民進黨團總召周永鴻中午帶領黨籍市議員召開記者會，質疑案情疑點重重，要求盧秀燕與台中市警察局必須正面回應，疑點包括18日下午已掌握關鍵事證，卻讓這起烏龍案的錯誤訊息在社會上發酵將近41小時。

周永鴻提到，17日當天晚上根本還沒有人正式報案，警察局為什麼就已經出動去找被棄置的辣椒水罐，而且還在18日凌晨就在逢甲夜市垃圾桶找到被棄置的辣椒水罐，既然能找到辣椒水罐，卻找不到丟罐人，令人質疑。

台中市警察局第六分局副分局長吳大勇代表列席記者會，他說明，對象是分局長，是他的直屬長官，他是部屬，全案由市警局督察室主導調查，只有督察室清楚。至於當晚就去尋找辣椒水罐，是因有民眾黨參選人反映在夜市遭辣椒水攻擊，分局很重視，請轄區派出所到夜市集中垃圾桶去找，就發現1瓶辣椒水罐。

由於吳大勇在會中無法充分回答眾多議員提出的質疑，只一再回答：「會後由市警局說明。」最後被黨團請出會場。

周永鴻認為，事發後民眾黨在媒體上與社群上，把這起警察裝備故障的烏龍事件，一步步操作成「民進黨撕裂社會」、「無差別攻擊」、「青鳥鬧場」的政治迫害劇本，指控矛頭直指民進黨與總統賴清德。市府明明手上握有真相，卻選擇沉默，任由錯假訊息四處擴散，究竟是「慎重查證」，還是「刻意縱容」，都應說清楚。

周永鴻還以110年同樣發生在第六分局轄區的瑪莎拉蒂惡少打人致重傷案為例，當時第六分局長蔡元戎因警方第一時間縱放嫌犯，督導不周被記過1次。而辣椒水事件並無人遭受嚴重身體傷害，周俊銘卻遭記過拔官，這樣的差別待遇，也令外界懷疑懲處標準，如何讓基層員警信服。

柯文哲 逢甲夜市 辣椒水

延伸閱讀

誤噴辣椒水分局長被拔官 藍綠批政治事件「懲處不成比例」

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光 四叉貓拋1疑問

辣椒水誤傷柯文哲…中市六警分局長遭拔官神隱一周 最新動向曝光

樣品？網紅質疑分局長辣椒水已丟垃圾桶 市警局澄清：第一時間查扣

相關新聞

臭氣四溢 汙水倒水溝 中市垃圾收運出包

台中市一輛垃圾車廿日執行收運勤務時，因汙水滿載，將汙水倒在北屯一處水溝，被民眾目擊。市政府表示清潔隊員未依規定處理汙水，將記過並依法裁罰，市長盧秀燕強調要從重處分；民進黨、民眾黨批評，市府應檢討廚餘去化失靈，而非一味拿基層開刀。

大校雜務多 彰化校長留偏鄉意願增

彰化縣政府公布偏鄉國中小學校長留任人數創新高，教育界人士分析，隨著教育部推動久任獎金制度，以及校事會議制度修正後行政負擔增加，使中大型學校校長需投入大量時間處理檢舉與行政雜務，間接降低偏鄉、小校校長申請調任的意願。

稻米獲獎津貼被停 草屯老農：獎勵根本變懲罰！

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻四十多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，憑著自家優質稻米獲獎金六十萬元，不料卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼一年，他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰！」

部分廚餘回流養豬體系 中市：去化量能穩定

台中市北屯區發生清潔隊員將垃圾汙水排入水溝，引發關注。外界質疑因廚餘去化壓力大所致，環保局強調，台中今年部分廚餘回流養豬體系，並無清運不及問題。桃園則長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，目前日處理量可達一百卅五公噸，處理量能充足。

中市西屯潮洋溪遭建商排泥水汙染 中市府勒令停工並裁罰

台中市西屯區潮洋溪遭建商排放泥水，台中市都發局表示，獲報後派員稽查後確認，建商開挖地下室抽排水時，未充分沉澱即逕行排放，已要求工地停工，並依法裁罰。

中市停車場「每小時100元」卻高低凹陷挨批 中市府：會督促改善

台中市汽車登記數量全台居冠，公有、私有停車場近千場，其中私人停車場占六成二。民進黨多位市議員指出，民眾反映部分私人停車場破爛不堪，交通局獎助業者興建停車場，卻不監督業者改善場地設備，要求督促改善。中市交通局長葉昭甫指出，合法停車場地若設備不佳會要求改善，非法場地則裁處並輔導合法登記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。