柯文哲辣椒水事件破案 綠中市議會黨團指疑點重重

台灣民眾黨創黨主席柯文哲辣椒水事件最後查出是到場維安的市警六分局長周俊銘誤噴，民進黨台中市議會黨團今天召開記者會認為過程疑點重重，要求市長盧秀燕說清楚、講明白。

柯文哲於17日晚間陪同黨籍台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街，過程中遭噴辣椒水。劉芩妤於18日上午前往六分局提告傷害，警方調查發現，為六分局長周俊銘在維安過程中誤噴，周俊銘遭記記過處分外，並被拔官改調非主管職的台北市警察局警政監。

台中市議會民進黨團總召周永鴻中午帶領黨籍市議員召開記者會，質疑案情疑點重重，要求盧秀燕與台中市警察局必須正面回應，疑點包括18日下午已掌握關鍵事證，卻讓這起烏龍案的錯誤訊息在社會上發酵將近41小時。

周永鴻提到，17日當天晚上根本還沒有人正式報案，警察局為什麼就已經出動去找被棄置的辣椒水罐，而且還在18日凌晨就在逢甲夜市垃圾桶找到被棄置的辣椒水罐，既然能找到辣椒水罐，卻找不到丟罐人，令人質疑。

台中市警察局第六分局副分局長吳大勇代表列席記者會，他說明，對象是分局長，是他的直屬長官，他是部屬，全案由市警局督察室主導調查，只有督察室清楚。至於當晚就去尋找辣椒水罐，是因有民眾黨參選人反映在夜市遭辣椒水攻擊，分局很重視，請轄區派出所到夜市集中垃圾桶去找，就發現1瓶辣椒水罐。

由於吳大勇在會中無法充分回答眾多議員提出的質疑，只一再回答：「會後由市警局說明。」最後被黨團請出會場。

周永鴻認為，事發後民眾黨在媒體上與社群上，把這起警察裝備故障的烏龍事件，一步步操作成「民進黨撕裂社會」、「無差別攻擊」、「青鳥鬧場」的政治迫害劇本，指控矛頭直指民進黨與總統賴清德。市府明明手上握有真相，卻選擇沉默，任由錯假訊息四處擴散，究竟是「慎重查證」，還是「刻意縱容」，都應說清楚。

周永鴻還以110年同樣發生在第六分局轄區的瑪莎拉蒂惡少打人致重傷案為例，當時第六分局長蔡元戎因警方第一時間縱放嫌犯，督導不周被記過1次。而辣椒水事件並無人遭受嚴重身體傷害，周俊銘卻遭記過拔官，這樣的差別待遇，也令外界懷疑懲處標準，如何讓基層員警信服。