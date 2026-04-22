母親節將至 彰化田尾農會推康乃馨預購優惠

母親節將至，彰化縣田尾鄉農會今天舉辦「花現田尾．馨意滿滿」康乃馨行銷記者會，推出預購優惠及多元選擇，鼓勵消費者提早選購，期盼帶動買氣、穩定農民收益。

田尾鄉農會指出，田尾康乃馨種植面積約25公頃，為全台最大產區，占近9成，栽培品種超過60種，分為單朵大花的大花型（俗稱大康）及花型較小、花朵數較多的多花型（俗稱中康）2大類，以紅色、粉色及櫻紅色為市場主流色系。目前花卉批發市場流通品種以中康為主。

農會表示，配合母親節檔期，農會為鼓勵消費者提早選購康乃馨，推出預購方案，原價每枝新台幣30元，預購價每枝20元，並透過冷藏低溫配送，確保花材新鮮度、延長觀賞期，同時提供花束、花籃等多元產品，滿足不同消費需求。

田尾鄉農會總幹事吳政憲接受媒體聯訪說，去年7月豪雨造成母株受損，影響今年產量，不過目前拍賣價仍與往年相近，每枝約8元，一把約80元，隨著母親節接近，需求增加，價格預期將逐步上揚。

此外，吳政憲說，農會近年推動「生活美學」概念，鼓勵消費者多使用國產花材，康乃馨也能融入日常居家園藝，面對氣候變遷挑戰，相關單位也持續研發耐熱耐旱新品種，提升花卉產業競爭力。