快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節將至 彰化田尾農會推康乃馨預購優惠

中央社／ 彰化22日電

母親節將至，彰化縣田尾鄉農會今天舉辦「花現田尾．馨意滿滿」康乃馨行銷記者會，推出預購優惠及多元選擇，鼓勵消費者提早選購，期盼帶動買氣、穩定農民收益。

田尾鄉農會指出，田尾康乃馨種植面積約25公頃，為全台最大產區，占近9成，栽培品種超過60種，分為單朵大花的大花型（俗稱大康）及花型較小、花朵數較多的多花型（俗稱中康）2大類，以紅色、粉色及櫻紅色為市場主流色系。目前花卉批發市場流通品種以中康為主。

農會表示，配合母親節檔期，農會為鼓勵消費者提早選購康乃馨，推出預購方案，原價每枝新台幣30元，預購價每枝20元，並透過冷藏低溫配送，確保花材新鮮度、延長觀賞期，同時提供花束、花籃等多元產品，滿足不同消費需求。

田尾鄉農會總幹事吳政憲接受媒體聯訪說，去年7月豪雨造成母株受損，影響今年產量，不過目前拍賣價仍與往年相近，每枝約8元，一把約80元，隨著母親節接近，需求增加，價格預期將逐步上揚。

此外，吳政憲說，農會近年推動「生活美學」概念，鼓勵消費者多使用國產花材，康乃馨也能融入日常居家園藝，面對氣候變遷挑戰，相關單位也持續研發耐熱耐旱新品種，提升花卉產業競爭力。

母親節 彰化 農會

延伸閱讀

送禮好選擇！Mia C’bon串起外銷水果、蛋糕預購與OPENPOINT回饋

搶攻母親節商機 范頭家將旅途靈感入菜轉化為美味佳餚

陪媽咪玩整天！六福村母親節訂餐送門票 加碼蛋糕冰棒寵愛她

中東戰事變數干擾？SOGO董座：景氣仍然看好 母親節檔期拚42.3億元

相關新聞

臭氣四溢 汙水倒水溝 中市垃圾收運出包

台中市一輛垃圾車廿日執行收運勤務時，因汙水滿載，將汙水倒在北屯一處水溝，被民眾目擊。市政府表示清潔隊員未依規定處理汙水，將記過並依法裁罰，市長盧秀燕強調要從重處分；民進黨、民眾黨批評，市府應檢討廚餘去化失靈，而非一味拿基層開刀。

大校雜務多 彰化校長留偏鄉意願增

彰化縣政府公布偏鄉國中小學校長留任人數創新高，教育界人士分析，隨著教育部推動久任獎金制度，以及校事會議制度修正後行政負擔增加，使中大型學校校長需投入大量時間處理檢舉與行政雜務，間接降低偏鄉、小校校長申請調任的意願。

稻米獲獎津貼被停 草屯老農：獎勵根本變懲罰！

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻四十多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，憑著自家優質稻米獲獎金六十萬元，不料卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼一年，他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰！」

部分廚餘回流養豬體系 中市：去化量能穩定

台中市北屯區發生清潔隊員將垃圾汙水排入水溝，引發關注。外界質疑因廚餘去化壓力大所致，環保局強調，台中今年部分廚餘回流養豬體系，並無清運不及問題。桃園則長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，目前日處理量可達一百卅五公噸，處理量能充足。

中市西屯潮洋溪遭建商排泥水汙染 中市府勒令停工並裁罰

台中市西屯區潮洋溪遭建商排放泥水，台中市都發局表示，獲報後派員稽查後確認，建商開挖地下室抽排水時，未充分沉澱即逕行排放，已要求工地停工，並依法裁罰。

中市停車場「每小時100元」卻高低凹陷挨批 中市府：會督促改善

台中市汽車登記數量全台居冠，公有、私有停車場近千場，其中私人停車場占六成二。民進黨多位市議員指出，民眾反映部分私人停車場破爛不堪，交通局獎助業者興建停車場，卻不監督業者改善場地設備，要求督促改善。中市交通局長葉昭甫指出，合法停車場地若設備不佳會要求改善，非法場地則裁處並輔導合法登記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。