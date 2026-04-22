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中市停車場「每小時100元」卻高低凹陷挨批 中市府：會督促改善
台中市汽車登記數量全台居冠，公有、私有停車場近千場，其中私人停車場占六成二。民進黨多位市議員指出，民眾反映部分私人停車場破爛不堪，交通局獎助業者興建停車場，卻不監督業者改善場地設備，要求督促改善。中市交通局長葉昭甫指出，合法停車場地若設備不佳會要求改善，非法場地則裁處並輔導合法登記。
台中市議會今交通地政業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤等人聯合質詢。張芬郁指出，台中市汽車登記數量120萬7078輛，全台最多，公有、私有停車有988場，提供汽車格14萬8207格，其中私人615場，占六成二，為鼓勵民間興建公共停車場，交通局協助融資、減免稅捐、規劃設計技術、補助最高工程經費350萬等，還會配合廢止停車場周邊的路邊停車位或劃設禁止停車標線。
張芬郁表示，民眾陳情位於東區大公街的停車場，每小時60元，假日最高200元，場地坑洞積水，破爛不堪；一中商圈每小時100元，假日最高450元，也凹陷不平。交通局給予優惠獎助，卻未監督業者必須提供完善的停車設施，坐視業者收取昂貴的停車費，到底是要解決停車問題，還是要幫業者賺錢。
市議員陳雅惠說，智慧停車接入率雖達85%，但民眾實際使用卻普遍反映「看得到、停不到」，APP顯示與現場落差明顯，反而增加繞行時間與交通壅塞，要求交通局正視資訊準確率問題。
交通局長葉昭甫指出，合法申請的停車場，會督促改善設施設備，若未經合法申請，則加以裁罰，並輔導業者取得合法經營。
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