臺北相聲大會在臺中 劉爾金、朱德剛、方宥心聯手 AI 力拚

美伊戰情不明，牽動全球能源危機、經濟通膨，80%民眾擔憂物價上漲，首當其衝受波及的就是藝文與旅遊產業！台北曲藝團(北曲)廣受歡迎的招牌節目《臺北相聲大會》，由臺中市政府文化局指導，將於5月16日在臺中國家歌劇院-中劇院登台，儘管演員陣容堅強，但整體氛圍及心理因素影響，票房有待努力。

北曲團長葉怡均指出， 近兩年來「說唱藝術」型態表演，邁入前所未有「戰國時代」，傳統相聲、漫才、評書、脫口秀、喜劇小品，呈現「一門藝術各自奮鬥『逗』」的熱鬧局面。

葉怡均表示，在僧多粥少效應下，再加上美伊戰爭延燒，已實質影響民生物價，造成觀眾購票意願降低，因此相當辛苦，希望後續美伊能短期間結束紛爭。

製作人洪慶坤指出，邁入第九年的臺北相聲大會，致力結合時代話題，希望搭建一個跨國、跨團、跨界平台，讓各路說唱高手齊聚一堂、光芒交鋒。

為此，北曲曾經先後邀請中國、新加坡、馬來西亞、日本等藝術家同框交流，雖然目前票房不理想，但今年節目特邀跨足影視及曲藝的劉爾金、朱德剛、客家電視台一姐謝小玲、包青天電視劇劉士民、全臺唯一女評書家葉怡均、金鐘獎歌手演員方宥心、歌舞劇王子王為，並聯手瘋狂AI做跨領域力拚，盼吸引觀眾目光。

臺北相聲大會@臺中，將於5月16日星期六下午2點30分，在臺中國家歌劇院-中劇院上演，內容包含有：劉爾金父子同框相愛又相殺的 「主持秀」；點出AI時代的爆笑與荒謬的「神咒大師404」；全臺首創群口雙簧的 「龍鳳特誤TWO」。

夫妻成天愛找麻煩、總是看不順眼的音樂小品「我的室友怎麼還沒死」；教你如何一舉擒拿二個女人的「男大不婚」；相聲大師馬季經典之作，厭世退散、笑聲開工的「勞動號子」等精彩內容，絕對能擦出火花。

除了票價親民，更響應文化部青年席次政策，臺中場獨家推出五折自由座與300元限定席次同步發售，歡迎青年朋友多加利用。票券現已在OPENTIX兩廳院文化生活網開賣-https://reurl.cc/2lkN2r，歡迎企業社團、公司行號團購，另有優惠。