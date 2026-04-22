台中雙節公車屆齡擬轉換電動公車服役 民眾憂影響乘車權益

台中市64輛雙節公車今年5月因車齡屆滿，將陸續退場，轉換為電動公車。不過議員憂心，全國電動公車供應量能吃緊，加上駕駛不足，恐無法順利在雙節公車屆齡前取代上線。交通局長葉昭甫表示，雙節公車車齡並非同時屆滿，不會一下子就在5月退場，並會重新調整路網，不會出現「斷炊」狀況。

台中市目前共64輛柴油雙節公車，行駛路線包含300路等5路線公車，每日雙向共318班次。市府計畫，雙節公車服役年限已到，今年5月起陸續汰換，預估以119輛電動公車接班，未來也可能引進電動雙節公車。

台中市議會今交通地政業務質詢，國民黨市議員張廖乃綸表示，雙節巴士的主線是台灣大道，沿線經過很多醫院及大學，很多長輩及學生都要搭乘，且雙節公車單輛載客量可載100多位乘客，一般公車只有60人，雙節巴士將在5月退場，但新車又來不及補上，民眾憂心會影響乘車權益。

張廖乃綸表示，電動巴士的載運量沒有雙節巴士高，雖有增加100多輛，卻要面臨駕駛不足問題，要求交通局要有配套措施。

交通局長葉昭甫表示，全台電動車供應量能不足，因為交通部只核定5間車廠可以打造，各縣市都在排隊，電動公車無法在5月全部出廠，會分批出廠，但當初雙節公車是陸續上路，車齡並非同時屆滿，因此不會一下子就在5月退場。

葉昭甫說，駕駛不足是全國性問題，除了持續增加福利，吸引駕駛投入，並會進行路網的重新調整。