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獲選中市「好人好事代表」 運彩公會理事長何昱奇：榮耀歸於全體會員

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（前左二）近年得知羽球價格上漲，中市大勇、南屯國小等多所學校的羽球隊選手缺少經費購球，甚至影響訓練，因此多次聯合民代一起贈球。本報資料照
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（前左二）近年得知羽球價格上漲，中市大勇、南屯國小等多所學校的羽球隊選手缺少經費購球，甚至影響訓練，因此多次聯合民代一起贈球。本報資料照

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇獲選為台中市好人好事代表，5月5日上午將在市政府接受表揚。他今表示，這不只是肯定，更是一份責任。他也始終秉持「取之社會，用之社會」的信念，未來會持續關注體育發展，做更多對社會有意義的事。

何昱奇說，這份榮耀，不只是他一個人的，而要感謝運彩公會每一位會員的支持，共享這份榮耀。因為，「有你們長期的信任與支持，讓我有能力持續投入公益、回饋社會，將資源真正送到需要的地方。」他說，希望「我們一起走，一起做」，一起讓台灣更好走向國際舞台。

何昱奇近年得知羽球價格上漲，中市大勇、南屯國小等多所學校的羽球隊選手缺少經費購球，甚至影響訓練，因此多次聯合民代一起贈球。另也多次支援學校的棒球隊伍比賽經費，並給予獎金，帶動體育發展。

今年他亦成立媒體「體壇脈動」主張不要等到選手們已功成名就、成為「台灣之光」才報導，而要在他們在努力奮鬥階段就給予報導和鼓勵。同時，他也爭取相關法令的修改，希望讓運動彩券銷售累積的「國家運動發展基金」能更為豐沛，以能支持運動發展。

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇獲選為台中市好人好事代表，5月5日上午將在市政府接受表揚。本報資料照
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇獲選為台中市好人好事代表，5月5日上午將在市政府接受表揚。本報資料照

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