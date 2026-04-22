陸擬恢復上海福建赴台自由行 中市觀旅局長樂見：觀光不碰政治

國民黨主席鄭麗文12日結束訪問大陸行程，中共方面即宣布十項對台措施，包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行。民進黨中市議員施志昌批評，台中市府不應展現「久旱逢甘霖」的姿態，盲目追求短期政治紅利，恐將台中觀光推入「養、套、殺」的陷阱。中市觀旅局長陳美秀指出，做觀光不碰政治也無關藍綠，樂見台中國際機場包括兩岸等各區域航線愈來愈多。

台中國際機場疫情前航線以兩岸航線居多，包括杭州、南京、寧波、青島、深圳、昆明、廣州等定期航班，但疫後至今，兩岸僅剩下港澳及南京航班。

台中市議會今交通地政業務質詢，台中市議員施志昌表示，大陸對台措施，推動恢復上海及福建民眾來台自由行，像是給旅遊業者來一場及時雨，但台中機場量體有限，過去數年市府與地方努力推動與日韓、東南亞的直飛航線，旨在分散風險。一旦航空公司為了政治航點的短期獲利，縮減原本經營有成的日韓或越、泰航線，將產生嚴重的「資源排擠」效應。

施志昌也說，北京「看得見的手」隨時可以開關水龍頭，當觀光被工具化，其穩定性就是零，「難道台中市的觀光要建立在別人的臉色上？」如何串連旅宿業與台中市觀光景點才是重點，並要求觀旅局提出具體方案，確保台中機場的國際多元化航線不因對台措施而縮水。

觀光旅遊局長陳美秀表示，所有航線拓展是中央的權責，中央及地方必須攜手合作，台中機場還有量能可以增加，觀旅局樂見兩岸及各區域航線增加。她也強調，「做觀光不碰政治也無關藍綠」，只要旅客過來，會往這個方向來做。

針對陸對台措施，台中市副市長黃國榮表示，國際觀光客越多越好。