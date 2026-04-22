大校雜務多 彰化校長留偏鄉意願增

彰化縣政府公布偏鄉國中小學校長留任人數創新高，教育界人士分析，隨著教育部推動久任獎金制度，以及校事會議制度修正後行政負擔增加，使中大型學校校長需投入大量時間處理檢舉與行政雜務，間接降低偏鄉、小校校長申請調任的意願。

彰化今年共有六名偏鄉國中小學校長獲准留任第三任，明顯打破過去多數校長任滿三年半或最長七年即申請調動的慣例。依現行制度，校長在偏鄉服務滿八年可領取七萬元久任獎金，教師同樣適用。

偏鄉一位校長指出，教育部自一○七學年度實施久任獎金制度，彰化縣並無如花東等地的「極偏鄉」學校，亦不若中投地區設有特別偏鄉分類，因此滿八年獎金為七萬元、滿十一年為十一萬元。由於制度實施至今未滿十一年，尚無校長或教師領取十一萬元獎金。

校長表示，偏鄉在師資、教育資源與學生來源上不及都會區，但人情味濃厚、家長相對單純，教師多能自發投入教學。若校務經營順利，校長多半願意持續深耕；相較之下，都會區學校常需面對頻繁檢舉與申訴，甚至出現「忙於辦案、無暇辦學」的情況，使不少人選擇留在偏鄉，久任獎金反而非主要考量。

另位校長指出，偏鄉弱勢學生比例往往超過六成，校長需積極引入外部資源，帶領行政與教學團隊依據學校發展需求調整課程內容，協助學生拓展視野。經過兩個任期的努力，學生逐漸建立自主學習能力，並勇於自我挑戰，頗有成就感。

此外，近年教育部與縣府逐步擴大對偏鄉學校的經費補助，使辦學條件明顯改善。小型學校組織單純，溝通管道直接，遇到問題多能透過面對面協調解決，也降低行政摩擦，成為校長願意長期留任的重要因素。

統計顯示，彰化縣在二○二四年以前，申請第三任留任的偏鄉國中小學校長僅約一至三人，至二○二五年增為五人，今年更進一步提升至六人，呈現逐年上升趨勢，顯示偏鄉校長留任意願明顯提升。