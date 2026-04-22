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稻米獲獎津貼被停 草屯老農：獎勵根本變懲罰！

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
農民李啟元前年奪「台灣稻米達人選拔」金牌獲獎金六十萬元，卻因此被判定超出老農津貼排富門檻，勞保局通知今年停發老農津貼一年，令他悲嘆。記者賴香珊／攝影
農民李啟元前年奪「台灣稻米達人選拔」金牌獲獎金六十萬元，卻因此被判定超出老農津貼排富門檻，勞保局通知今年停發老農津貼一年，令他悲嘆。記者賴香珊／攝影

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻四十多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，憑著自家優質稻米獲獎金六十萬元，不料卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼一年，他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰！」

草屯全鎮水稻種植面積上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱。李啟元克服台稉九號易發生「心腹白」劣勢，勇奪「二○二四台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，更是南投縣農民首次在全國稻米賽奪冠。

由於李啟元前年獲獎，獲農業部及草屯鎮農會頒發獎金各卅萬元，先是扣了六萬元稅金，不料獎金更被納入「競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」遭判定非農業所得，超出老農津貼排富上限五十萬元，勞保局通知停發二○二六年津貼。

原本每月的固定收入竟因獲獎遭取消，李啟元傻眼，轉向縣議員唐曉棻、立委馬文君陳情；馬文君說，農業競賽獎金與老農津貼排富條款衝突，她曾邀農業部、勞動部及國稅局等協調，正視制度矛盾，並將李以個案補救處理；農業部卻回函要農民提出兩年前相關單據來扣除農業收入，要農民臨時回溯提供單據，簡直擾民。

農業部農民輔導司司長陳怡任解釋，依現行所得稅法規，獎金無法納入農業所得，但農民所獲獎金可扣除參賽成本及相關必要費用，而農民報名時已有提供相關資料，目前由農糧署協助核算；至於將獎金納入農業所得，需與相關部會研議處理。

唐曉棻認為，政府辦競賽發獎金鼓勵農民精進技術參賽，立意良善，但法規配套不完善，也沒事先告知得獎會影響老農津貼，導致農民權益受損。

「用親手種出來的米拿獎，怎麼不是農業所得？」李啟元表示，他不是參加田徑賽奪冠，若是斜槓拿獎金被停發老農津貼，他能接受；但他拿自家優質稻米獲獎並分享經驗，卻被停發津貼一年，讓他十分氣餒，「獎勵根本變懲罰！」

農業部 老農津貼 南投縣 稻米

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