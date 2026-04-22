聽新聞
0:00 / 0:00

部分廚餘回流養豬體系 中市：去化量能穩定

聯合報／ 記者黃寅朱冠諭／連線報導
台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝。圖／截自Threads「Haku」
台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝。圖／截自Threads「Haku」

台中市北屯區發生清潔隊員將垃圾汙水排入水溝，引發關注。外界質疑因廚餘去化壓力大所致，環保局強調，台中今年部分廚餘回流養豬體系，並無清運不及問題。桃園則長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，目前日處理量可達一百卅五公噸，處理量能充足。

外界指違規排放汙水的是廚餘液體，中市環保局指出，此次事件屬少數例外，且收運的是街邊家戶垃圾，並非社區集中廚餘來源，汙水主要來自垃圾擠壓，與廚餘無直接關聯。

針對外界質疑廚餘去化壓力，環保局強調，中央訂定二○二七年一月一日起全面禁止廚餘養豬，目前為轉型過渡期，已開放符合高溫蒸煮等條件的養豬場使用部分廚餘。因此台中已有部分廚餘回流養豬體系，整體去化量能穩定，「並無清運不及問題。」

環保局說明，台中市每日廚餘量約兩百八十至三百五十噸，其中約一百廿噸供養豬使用，七十至一百噸送往外埔綠能生態園區進行厭氧發酵產生沼氣發電，另有六到七十噸送焚化廠脫水處理後焚化，其餘則透過黑水虻等方式進行資源化處理。

桃園市環保局表示，當地長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，因此中央禁養政策衝擊較小。桃園強調，廚餘與垃圾採分流處理，垃圾進焚化廠，廚餘則進生質能中心，日處理量可達一百卅五公噸，整體處理量能充足。

桃園市也指出，過去高度仰賴養豬作為廚餘去化管道的縣市，一旦政策轉向，替代處理量能不足問題便浮現，導致短期調度壓力。對此，桃園持續宣導民眾瀝乾廚餘水分並正確分類投放，以提升整體處理效率。

桃園 廚餘 台中市 環保局

延伸閱讀

台中廚餘水倒水溝 議員指非個案回隊卸水脫班兩難

中市垃圾車廚餘汙水直接排水溝 盧秀燕：從重處分並開罰

台中清潔隊員把廚餘水倒水溝…議員質疑有沒有授權 副市長：不可能

燒金紙與垃圾共用焚化爐…宮廟怒轟褻瀆 議員籲「專爐專燒」

相關新聞

臭氣四溢 汙水倒水溝 中市垃圾收運出包

台中市一輛垃圾車廿日執行收運勤務時，因汙水滿載，將汙水倒在北屯一處水溝，被民眾目擊。市政府表示清潔隊員未依規定處理汙水，將記過並依法裁罰，市長盧秀燕強調要從重處分；民進黨、民眾黨批評，市府應檢討廚餘去化失靈，而非一味拿基層開刀。

部分廚餘回流養豬體系 中市：去化量能穩定

台中市北屯區發生清潔隊員將垃圾汙水排入水溝，引發關注。外界質疑因廚餘去化壓力大所致，環保局強調，台中今年部分廚餘回流養豬體系，並無清運不及問題。桃園則長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，目前日處理量可達一百卅五公噸，處理量能充足。

稻米獲獎津貼被停 草屯老農：獎勵根本變懲罰！

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻四十多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，憑著自家優質稻米獲獎金六十萬元，不料卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼一年，他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰！」

大校雜務多 彰化校長留偏鄉意願增

彰化縣政府公布偏鄉國中小學校長留任人數創新高，教育界人士分析，隨著教育部推動久任獎金制度，以及校事會議制度修正後行政負擔增加，使中大型學校校長需投入大量時間處理檢舉與行政雜務，間接降低偏鄉、小校校長申請調任的意願。

台中廚餘水倒水溝 議員指非個案回隊卸水脫班兩難

台中市有垃圾車將廚餘水倒入路邊排水溝。市議員指出，非單一個案，目前廚餘當垃圾丟，垃圾車水槽滿溢廢水沿街滴，回隊卸水恐脫班...

彰化溪湖派出所要搬家 現有建物建齡逾一甲子將拆除

彰化縣政府近年積極改建老舊警察辦公廳舍，溪湖派出所列入名單，最快今年底啟動新建派出所計畫，搬進溪湖鎮西環路的新建派出所，再拆除目前建物，溪湖派出所現址土地的地主之一溪湖鎮公所希望短期計畫為闙建平面停車場，紓解市區停車問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。