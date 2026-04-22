部分廚餘回流養豬體系 中市：去化量能穩定

台中市北屯區發生清潔隊員將垃圾汙水排入水溝，引發關注。外界質疑因廚餘去化壓力大所致，環保局強調，台中今年部分廚餘回流養豬體系，並無清運不及問題。桃園則長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，目前日處理量可達一百卅五公噸，處理量能充足。

外界指違規排放汙水的是廚餘液體，中市環保局指出，此次事件屬少數例外，且收運的是街邊家戶垃圾，並非社區集中廚餘來源，汙水主要來自垃圾擠壓，與廚餘無直接關聯。

針對外界質疑廚餘去化壓力，環保局強調，中央訂定二○二七年一月一日起全面禁止廚餘養豬，目前為轉型過渡期，已開放符合高溫蒸煮等條件的養豬場使用部分廚餘。因此台中已有部分廚餘回流養豬體系，整體去化量能穩定，「並無清運不及問題。」

環保局說明，台中市每日廚餘量約兩百八十至三百五十噸，其中約一百廿噸供養豬使用，七十至一百噸送往外埔綠能生態園區進行厭氧發酵產生沼氣發電，另有六到七十噸送焚化廠脫水處理後焚化，其餘則透過黑水虻等方式進行資源化處理。

桃園市環保局表示，當地長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，因此中央禁養政策衝擊較小。桃園強調，廚餘與垃圾採分流處理，垃圾進焚化廠，廚餘則進生質能中心，日處理量可達一百卅五公噸，整體處理量能充足。

桃園市也指出，過去高度仰賴養豬作為廚餘去化管道的縣市，一旦政策轉向，替代處理量能不足問題便浮現，導致短期調度壓力。對此，桃園持續宣導民眾瀝乾廚餘水分並正確分類投放，以提升整體處理效率。