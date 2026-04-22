聽新聞
0:00 / 0:00

臭氣四溢 汙水倒水溝 中市垃圾收運出包

聯合報／ 記者黃寅余采瀅陳敬丰／台中報導
台中市環保局一輛垃圾車，隊員將車上的汙水直接排放在北屯區的水溝，清潔隊員返回善後。圖／截自Threads「Haku」
台中市環保局一輛垃圾車，隊員將車上的汙水直接排放在北屯區的水溝，清潔隊員返回善後。圖／截自Threads「Haku」

台中市一輛垃圾車廿日執行收運勤務時，因汙水滿載，將汙水倒在北屯一處水溝，被民眾目擊。市政府表示清潔隊員未依規定處理汙水，將記過並依法裁罰，市長盧秀燕強調要從重處分；民進黨民眾黨批評，市府應檢討廚餘去化失靈，而非一味拿基層開刀。

民眾前天在社群平台發文，拍下一輛垃圾車經過北屯時，直接在一條較無人經過的水溝倒廚餘水，惡臭不堪；發文者立刻追上質問，清潔隊員當場道歉，表示「有苦難言」，桶子裝滿了，但還要去下個區收垃圾，不知道怎麼辦，才找地方處理。

環保局昨上午表示，經過查證，清潔隊員逕自將汙水排放到路邊排水溝，不僅影響環境衛生，也嚴重違反環保局隊員工作規則，依規定對駕駛與隨車人員記過，並依違反廢棄物清理法處以一千二百到六千元罰鍰；受影響的路面與排水溝，環保局第一時間初步清理，後續派員全面清洗。

環保局補充，該車偷倒的汙水是垃圾汙水非廚餘汙水，依照規定，若垃圾還沒收滿，車輛附設的汙水槽就先滿載，清潔隊員應先開回區隊卸除汙水，再回到原來線路收運垃圾，以免汙水溢出影響環境；環保局會全面加強教育訓練與勤務督導，杜絕類似事情再次發生。

盧秀燕說，所有環保車都會配廚餘廢水桶，藉由濾水減輕垃圾排水量，且環保局多年來三令五申，廢水必須載回相關單位處理；該隊員便宜行事就地傾倒，市府要從嚴、從重處分。副市長鄭照新也表示，隊員屬個人行為，沒有得到任何人授權。

民進黨議會黨團總召周永鴻、議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人批評，廚餘養豬進入「落日條款」後，環保局沒有確實掌握每日廚餘量，提出相應的對策，去化量能也不足，基層收運壓力早已經超過負荷，卻被市府推出來扛責任。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇直言，若非萬不得已，清潔隊員怎麼會甘冒丟掉工作的風險，開著極具辨識度的垃圾車偷倒汙水？這不是單一個案，是機關長期的機制破口與管理文化導致，市府應了解硬體設備是否足夠、去化量能是否瀕臨崩潰，以及督導機制是否失靈。

民進黨 民眾黨 廚餘 汙水 環保局 盧秀燕

延伸閱讀

台中清潔隊員把廚餘水倒水溝…議員質疑有沒有授權 副市長：不可能

中市垃圾車廚餘汙水直接排水溝 盧秀燕：從重處分並開罰

台中廚餘水倒水溝 議員指非個案回隊卸水脫班兩難

寺廟志工往排水溝倒廚餘稱「餵魚」 網友全開罵寺方回應了

相關新聞

臭氣四溢 汙水倒水溝 中市垃圾收運出包

台中市一輛垃圾車廿日執行收運勤務時，因汙水滿載，將汙水倒在北屯一處水溝，被民眾目擊。市政府表示清潔隊員未依規定處理汙水，將記過並依法裁罰，市長盧秀燕強調要從重處分；民進黨、民眾黨批評，市府應檢討廚餘去化失靈，而非一味拿基層開刀。

部分廚餘回流養豬體系 中市：去化量能穩定

台中市北屯區發生清潔隊員將垃圾汙水排入水溝，引發關注。外界質疑因廚餘去化壓力大所致，環保局強調，台中今年部分廚餘回流養豬體系，並無清運不及問題。桃園則長期將家戶及商業廚餘送往生質能中心進行厭氧發酵，並未依賴養豬去化，目前日處理量可達一百卅五公噸，處理量能充足。

稻米獲獎津貼被停 草屯老農：獎勵根本變懲罰！

南投草屯農民李啟元潛心鑽研種稻四十多年，前年勇奪「台灣稻米達人選拔」非香米組金牌，憑著自家優質稻米獲獎金六十萬元，不料卻遭判定超出老農津貼排富門檻，被中央通知停發老農津貼一年，他氣餒悲嘆「獎勵根本變懲罰！」

大校雜務多 彰化校長留偏鄉意願增

彰化縣政府公布偏鄉國中小學校長留任人數創新高，教育界人士分析，隨著教育部推動久任獎金制度，以及校事會議制度修正後行政負擔增加，使中大型學校校長需投入大量時間處理檢舉與行政雜務，間接降低偏鄉、小校校長申請調任的意願。

台中廚餘水倒水溝 議員指非個案回隊卸水脫班兩難

台中市有垃圾車將廚餘水倒入路邊排水溝。市議員指出，非單一個案，目前廚餘當垃圾丟，垃圾車水槽滿溢廢水沿街滴，回隊卸水恐脫班...

彰化溪湖派出所要搬家 現有建物建齡逾一甲子將拆除

彰化縣政府近年積極改建老舊警察辦公廳舍，溪湖派出所列入名單，最快今年底啟動新建派出所計畫，搬進溪湖鎮西環路的新建派出所，再拆除目前建物，溪湖派出所現址土地的地主之一溪湖鎮公所希望短期計畫為闙建平面停車場，紓解市區停車問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。