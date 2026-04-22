臭氣四溢 汙水倒水溝 中市垃圾收運出包

台中市一輛垃圾車廿日執行收運勤務時，因汙水滿載，將汙水倒在北屯一處水溝，被民眾目擊。市政府表示清潔隊員未依規定處理汙水，將記過並依法裁罰，市長盧秀燕強調要從重處分；民進黨、民眾黨批評，市府應檢討廚餘去化失靈，而非一味拿基層開刀。

民眾前天在社群平台發文，拍下一輛垃圾車經過北屯時，直接在一條較無人經過的水溝倒廚餘水，惡臭不堪；發文者立刻追上質問，清潔隊員當場道歉，表示「有苦難言」，桶子裝滿了，但還要去下個區收垃圾，不知道怎麼辦，才找地方處理。

環保局昨上午表示，經過查證，清潔隊員逕自將汙水排放到路邊排水溝，不僅影響環境衛生，也嚴重違反環保局隊員工作規則，依規定對駕駛與隨車人員記過，並依違反廢棄物清理法處以一千二百到六千元罰鍰；受影響的路面與排水溝，環保局第一時間初步清理，後續派員全面清洗。

環保局補充，該車偷倒的汙水是垃圾汙水非廚餘汙水，依照規定，若垃圾還沒收滿，車輛附設的汙水槽就先滿載，清潔隊員應先開回區隊卸除汙水，再回到原來線路收運垃圾，以免汙水溢出影響環境；環保局會全面加強教育訓練與勤務督導，杜絕類似事情再次發生。

盧秀燕說，所有環保車都會配廚餘廢水桶，藉由濾水減輕垃圾排水量，且環保局多年來三令五申，廢水必須載回相關單位處理；該隊員便宜行事就地傾倒，市府要從嚴、從重處分。副市長鄭照新也表示，隊員屬個人行為，沒有得到任何人授權。

民進黨議會黨團總召周永鴻、議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人批評，廚餘養豬進入「落日條款」後，環保局沒有確實掌握每日廚餘量，提出相應的對策，去化量能也不足，基層收運壓力早已經超過負荷，卻被市府推出來扛責任。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇直言，若非萬不得已，清潔隊員怎麼會甘冒丟掉工作的風險，開著極具辨識度的垃圾車偷倒汙水？這不是單一個案，是機關長期的機制破口與管理文化導致，市府應了解硬體設備是否足夠、去化量能是否瀕臨崩潰，以及督導機制是否失靈。