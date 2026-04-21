彰化暑期工讀開放報名 664名額投入校園與公部門

彰化縣府推動大專青年學生暑期校園暨公部門工讀計畫，今天正式啟動報名。縣長王惠美表示，今年投入4700萬元經費，預計招募664名大專青年參與，其中校園營隊工讀500名、公部門工讀164名，將服務全縣超過7500名學童及26個公部門單位。

縣府採取暑期營隊與公部門實習雙軌並行模式，一方面強化學童暑期照顧，另一方面讓青年透過實作累積職涯經驗，將所學回饋家鄉。王惠美指出，此計畫自2022年推動以來邁入第5年，累計投入經費近2億元，串聯全縣188所中小學，提供超過3100個工讀機會，陪伴約2萬2500名學童度過充實暑假。

今年報名時間自即日起至5月4日晚上12時截止，凡設籍彰化縣的大專青年均可報名參加。王惠美表示，參與工讀不僅能減輕學費負擔，也能更深入了解家鄉發展，並有機會與家人團聚。

在課程設計方面，校園營隊持續創新升級，導入AI人工智慧、AR英語學習及太空科技體驗等前瞻內容，並結合英語學習、科學探索、食農教育、體育活動與閱讀指導等多元課程，透過跨領域學習，引導學童培養創造力、解決問題能力與國際視野。

公部門工讀則安排青年進入縣府各局處實習，實際參與行政運作與公共服務，培養溝通協調、問題解決能力與團隊合作精神，提升職場軟實力。

彰化師範大學副校長曾育民表示，縣府提供優質工讀機會，讓設籍彰化縣的大專生得以銜接職場、在地服務。以彰師大為例，參與人數從2022年的3人增加至2025年的21人，顯示計畫成效逐年提升，也期待今年有更多學生投入。