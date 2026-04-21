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台中西屯大樓磁磚脫落 市府要求管委會限期改善
台中西屯區1棟大樓磁磚今天下午突然脫落，險砸中路過機車騎士，台中市政府都市發展局獲報前往現勘，當場張貼警示貼紙及拉封鎖線，將函文大樓管委會限期改善，否則依法裁處。
都發局派專業技術員前往現勘這棟位於西屯寶慶街的大樓，於現場貼警示貼紙及拉封鎖線，警示民眾小心通行。
都發局說，先前未曾接獲這棟建物外牆有磁磚脫落陳情，由於外牆屬公寓大廈共用部分，將發函限期建築物管理委員會先設防護措施，立即改善整修外牆後報都發局備查，逾期未改善將依違反建築法規定處新台幣6萬元到30萬元罰鍰。
都發局表示，大樓外牆未來如果有修繕需求，可申請台中都市更新整建維護補助，今年度補助計畫已於3月11日公告受理，得依台中市都市更新整建維護補助實施辦法規定向都發局申請。
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