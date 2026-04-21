台中西屯大樓磁磚脫落 市府要求管委會限期改善

有「小白宮」之稱的中興新村歷史建築中興會堂，在歷經6年修復工程後，終於揭開神祕面紗。國發會斥資1億餘元，完成這座歷史建築的耐震補強與現代化升級，不僅讓昔日接待元首的殿堂重現幾何建築之美，更將透過夜間照明設計，成為中興新村夜間觀光的新地標。

2026-04-21 10:55