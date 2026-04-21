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台中廚餘水倒水溝 議員指非個案回隊卸水脫班兩難

中央社／ 台中21日電
台中市環保局有垃圾車將廚餘水倒入排水溝，過程遭民眾拍下，市府環保局已派員前往現場清理完畢。（民眾提供）中央社
台中市環保局有垃圾車將廚餘水倒入排水溝，過程遭民眾拍下，市府環保局已派員前往現場清理完畢。（民眾提供）中央社

台中市有垃圾車將廚餘水倒入路邊排水溝。市議員指出，非單一個案，目前廚餘當垃圾丟，垃圾車水槽滿溢廢水沿街滴，回隊卸水恐脫班，基層兩難。副市長鄭照新表示，將檢討制度與量能。

台中市去年爆發非洲豬瘟，全國廚餘養豬政策轉變。台中市目前的廚餘去化政策，採隨垃圾送焚化爐焚燒。有民眾發現環保局垃圾車清潔隊員將廚餘廢水倒入路邊排水溝。市長盧秀燕今天上午宣布，該環保局人員便宜行事、就地傾倒，不只記過處分，還要依廢清法開罰。

民進黨籍台中市議員陳淑華、陳俞融今天在市議會質詢上指出，市府無明確廚餘去化政策，基層難為，僅能將廚餘水倒入排水溝。此案非單一個案。

台中市副市長鄭照新答詢，廚餘倒排水溝不符合規定，相關人員記過處分、依法開罰。環保局應追查廢水是否有依規傾倒，發現車次異常應主動追查。廚餘去化目前規劃黑水虻、生質發電，目標是中央政府在今年底有新的廚餘處理政策，中市府可以跟上、配合。

民進黨籍台中市議員江肇國也在臉書發文表示，垃圾車擠壓垃圾後流出大量廢水，車底的廢水槽滿了，不找地方卸除就無法繼續收垃圾。他提到，若司機不管水槽繼續收垃圾，廢水溢出沿街滴流。若將車子開回隊部倒水就會脫班。司機固然有錯，但他的兩難是市府政策無法處理廚餘所造成。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻透過文字稿表示，基層違規該依規處分，盧秀燕每次出事喊嚴懲基層，但收運量能沒有掌握、廚餘分類宣導不到位、外埔二期擱置延宕、焚化爐改建拖了6年，這些都是該做沒做的事。

台中市 廚餘 非洲豬瘟 環保局

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