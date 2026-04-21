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彰基「沐恩廊道」天橋啟用 打通院區人車分流瓶頸

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基「沐恩廊道」除基本通行功能外，也導入智慧移動輔助設備，針對行動不便長者、術後病患及需協助民眾。圖／彰基提供
彰基「沐恩廊道」除基本通行功能外，也導入智慧移動輔助設備，針對行動不便長者、術後病患及需協助民眾。圖／彰基提供

彰化市核心地段、連通彰化基督教醫院教學研究大樓與醫療大樓的智慧人行天橋「沐恩廊道」昨取得使用執照，今正式啟用，成為地方新地標。天橋全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺，橫跨旭光路與博愛街口，主要功能在於串聯院區兩大建築，同時分流人車動線，提升病患、家屬及醫護人員通行安全。

該路口長期為交通事故熱點，過去也曾發生死亡車禍，早在2003年，彰基董事會即通過興建構想，但受限於都市道路條件、交通維持、法規審查與跨單位協調等因素，歷經三任院長推動仍未能落實，工程一度延宕超過20年。

總院長陳穆寬上任後積極整合各方意見，並多次拜會中央與地方相關單位溝通協調，由台灣世曦參與規劃設計，最終突破瓶頸，工程於去年動工，順利完工啟用，讓延宕多年的規劃落實。

院方指出，「沐恩廊道」除基本通行功能外，也導入智慧移動輔助設備，針對行動不便長者、術後病患及需協助民眾，提供更安全、省力的跨棟移動方式，強化整體醫療動線效率。

彰化市核心地段、連通彰化基督教醫院教學研究大樓與醫療大樓的智慧人行天橋昨取得使用執照，今正式啟用，成為地方新地標。記者林敬家／攝影
彰化市核心地段、連通彰化基督教醫院教學研究大樓與醫療大樓的智慧人行天橋昨取得使用執照，今正式啟用，成為地方新地標。記者林敬家／攝影

車禍 醫院

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