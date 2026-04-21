聽新聞
0:00 / 0:00
彰基「沐恩廊道」天橋啟用 打通院區人車分流瓶頸
彰化市核心地段、連通彰化基督教醫院教學研究大樓與醫療大樓的智慧人行天橋「沐恩廊道」昨取得使用執照，今正式啟用，成為地方新地標。天橋全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺，橫跨旭光路與博愛街口，主要功能在於串聯院區兩大建築，同時分流人車動線，提升病患、家屬及醫護人員通行安全。
該路口長期為交通事故熱點，過去也曾發生死亡車禍，早在2003年，彰基董事會即通過興建構想，但受限於都市道路條件、交通維持、法規審查與跨單位協調等因素，歷經三任院長推動仍未能落實，工程一度延宕超過20年。
總院長陳穆寬上任後積極整合各方意見，並多次拜會中央與地方相關單位溝通協調，由台灣世曦參與規劃設計，最終突破瓶頸，工程於去年動工，順利完工啟用，讓延宕多年的規劃落實。
院方指出，「沐恩廊道」除基本通行功能外，也導入智慧移動輔助設備，針對行動不便長者、術後病患及需協助民眾，提供更安全、省力的跨棟移動方式，強化整體醫療動線效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。