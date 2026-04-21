彰化溪湖派出所要搬家 現有建物建齡逾一甲子將拆除

彰化縣政府近年積極改建老舊警察辦公廳舍，溪湖派出所列入名單，最快今年底啟動新建派出所計畫，搬進溪湖鎮西環路的新建派出所，再拆除目前建物，溪湖派出所現址土地的地主之一溪湖鎮公所希望短期計畫為闙建平面停車場，紓解市區停車問題。

縣政府改建溪湖警分局埔鹽分駐所，消防局埔鹽分隊、溪湖戶政事務所埔鹽辦公室合署辦公，今年3月11日埔鹽鄉多功能行政大樓揭牌。溪湖戶政事務所、消防分隊各有合適辦公廳舍，不必和新建溪湖派出所在一起，改建作業將簡單很多，溪湖警分局今表示，最快今年底啟動新建派出所計畫，將拆除西環路旁已報廢閒置的舊警察宿舍，改建新派出所。

楊姓溪湖鎮民指出，溪湖派出所建齡逾一甲子，早年溪湖警分局在此，和派出所同在一處辦公，前鎮長陳文漢整理清葬期滿的墓地作為溪湖行政機關用地，前鎮長楊宗哲任內，溪湖警分局新辦公大樓落成啟用，警分局喬遷，派出所留在原地獨立辦公。

溪湖派出所現有建物極可能拆除，地方文史工作者認為派出所建物是日治時代以後的，外表很平常，沒看內部無法知道有沒有歷史價值。溪湖鎮公所表示，溪湖派出所土地面積約580坪，鎮公所只持有86坪，其餘是國有地，因此話語權不多，但會等縣府興建新派出所正式啟案後，再與當地里長、鎮民代表及各界人士討論，依實際需求規畫，目前構想是先開闢停車場。