台中市美群橋明動工拓寬 完工後橋面8公尺變16.5公尺

台中市連接大里、霧峰的美群橋狹窄老舊，交通事故頻傳，地方爭取拓寬改建。市府新建工程處今指出，工程明動工，改建後橋寬由原本約8公尺拓寬至16.5公尺，橋長176公尺，將配置雙向兩車道、轉向車道及兩側人行道。施工期間搭設臨時橋梁維持通行，預計明年底前完工。

立委何欣純和市議員李天生、林德宇、張芬郁上午出席施工前說明會表示，為了爭取改建，她5度會勘，從前期規畫到明天開工，過程中克服兩大關鍵問題，第一是美群橋原屬舊有鄉道路段，必須先納入區道公路系統、取得中央生活圈道路補助資格。第二則是橋梁跨越草湖溪，與經濟部水利署第三河川分署協調，檢討防洪治理標準，避免橋面設計過高成為拱橋，影響長輩騎車安全，也避免兩側因引道抬升衍生淹水疑慮。在中央地方多次協調下，這兩項前提才逐步克服，工程才得以順利推進。

她說，開工後有約一年多的施工期，雖有便橋維持通行，但錦州路、美群路等路口在轉彎及會車上仍可能出現短暫交通瓶頸，呼籲鄉親行經現場務必減速慢行安全第一。新橋完工後，兩端銜接道路相關交通號誌、標誌、標線及安全防護配套更應提前規畫引導，避免新橋啟用後因動線轉換造成交通混亂。

何欣純說，改善工程歷經多次會勘協調與爭取，總經費3億9千7百萬元，中央負擔7成，並感謝李天生、林德宇、張芬郁等市議員爭取地方配合款，中央地方合作一步一腳印共同推動。

台中市連接大里、霧峰的美群橋明弓動工拓寬，改建後橋寬由8公尺拓寬至16.5公尺。圖／何欣純提供