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清潔隊廚餘汙水逕排路邊水溝 中市環保局：記過、裁罰並加強教育

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝。圖／截自Threads「Haku」
台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝。圖／截自Threads「Haku」

針對垃圾車將餿水排放至水溝一案，台中市政府環保局上午說，清潔隊員未依規定處理污水，逕自將污水排放至路邊排水溝，經查證屬實，將依規針對相關人員作出記過處分，並依違反「廢棄物清理法」裁罰。

環保局說，該垃圾車為北屯區清潔隊的清潔車輛，按規定於執行垃圾收運勤務時，若垃圾收運未滿載，而車輛附設污水槽先滿載時，應先將車輛開回區隊洩除污水後，再繼續收運垃圾，避免污水於垃圾收運過程有滿溢影響環境衛生情形。該車輛負責隊員未依規定處理，而是逕自將垃圾車污水排放至路邊排水溝，確有不當情形。

環保局指出，經查證屬實，該行為已影響環境衛生，亦嚴重違反環保局隊員工作規則，環保局依規定對駕駛及隨車人員核予記過懲處。另此案亦涉及違反廢棄物清理法第27條第2款規定，將依法裁處1200元以上6千元以下罰鍰。

環保局說，將全面加強教育訓練與勤務督導，要求各區隊確實依規操作，杜絕類似影響環境情事再次發生。另針對受影響的路面及排水溝，除第一時間完成初步清理外，今晨已派員全面清洗路面及排水溝，以維護環境整潔及公共衛生。

台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝，女清潔隊員返回善後。圖／截自Threads「Haku」
台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝，女清潔隊員返回善後。圖／截自Threads「Haku」

教育 廢棄物 垃圾車

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