清潔隊廚餘汙水逕排路邊水溝 中市環保局：記過、裁罰並加強教育

針對垃圾車將餿水排放至水溝一案，台中市政府環保局上午說，清潔隊員未依規定處理污水，逕自將污水排放至路邊排水溝，經查證屬實，將依規針對相關人員作出記過處分，並依違反「廢棄物清理法」裁罰。

環保局說，該垃圾車為北屯區清潔隊的清潔車輛，按規定於執行垃圾收運勤務時，若垃圾收運未滿載，而車輛附設污水槽先滿載時，應先將車輛開回區隊洩除污水後，再繼續收運垃圾，避免污水於垃圾收運過程有滿溢影響環境衛生情形。該車輛負責隊員未依規定處理，而是逕自將垃圾車污水排放至路邊排水溝，確有不當情形。

環保局指出，經查證屬實，該行為已影響環境衛生，亦嚴重違反環保局隊員工作規則，環保局依規定對駕駛及隨車人員核予記過懲處。另此案亦涉及違反廢棄物清理法第27條第2款規定，將依法裁處1200元以上6千元以下罰鍰。

環保局說，將全面加強教育訓練與勤務督導，要求各區隊確實依規操作，杜絕類似影響環境情事再次發生。另針對受影響的路面及排水溝，除第一時間完成初步清理外，今晨已派員全面清洗路面及排水溝，以維護環境整潔及公共衛生。