台中清潔隊員把廚餘水倒水溝…議員質疑有沒有授權 副市長：不可能

台中市昨天有清潔隊員將垃圾車上的廚餘汙水倒在水溝中，被民眾發現拍下，清潔隊員表示桶子滿了才就地處理，環保局表示已經記過處分，也將依法裁罰該隊員。議員質疑，清潔隊員怎麼敢自作主張，有沒有人授權？副市長鄭照新表示，絕對不可能。

有網友昨天在社群平台threads上發文，表示有1輛垃圾車經過北屯時，直接在一條較無人經過的水溝倒餿水，惡臭不堪；發文者立刻追上質問，清潔隊員當場道歉，表示「有苦難言」，廚餘桶被裝滿了，但她還要去下個區收垃圾，不知道怎麼辦，才會找地方處理。

環保局今天表示，清潔隊員未依規定處理汙水，逕自排放到路邊排水溝，經過查證屬實，將對該隊員記過處分，並依照違反廢棄物清理法第27條第2款，處以1200元到6000元罰鍰，後續會全面加強教育訓練和勤務督導；該排水溝已全面清洗。

民進黨議員陳淑華、陳俞融等人今天在議會質詢表示，發生這類事件，不只是單一清潔隊員問題，而是整個制度出問題，廚餘去化量能不夠，環保局卻說「周一垃圾量較大、隊員便宜行事」，把責任全部推給一線人員；陳俞融進一步質疑，該隊員有沒有可能被更上層授權，可以如此處理廚餘？

鄭照新答詢回應，按照規定，應該先把車輛開回汙水處理廠，該隊員沒有依照規定，不符合現行制度的做法，遇到這種事情就是要懲處，出事的是該清潔隊員，若有其他個案都要一一懲處；市府也會檢討這方面的要求，是否有督導不夠的狀況。

鄭照新鄭重強調，不可能有任何人授權清潔隊員亂倒廚餘，「這話不能亂講」，如果真的有人做這種事，同樣要受到連帶處分，沒有人會做這樣的授權。