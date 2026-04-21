中市垃圾車廚餘汙水直接排水溝 盧秀燕：從重處分並開罰

台中市環保局一輛垃圾車昨天直接將車上的廚餘汙水排放在北屯區的一處水溝，被民眾目擊拍下檢舉。台中市長盧秀燕表示，該位同仁便宜行事就地傾倒，市府會從重處分，並會開罰。

台中一輛垃圾車昨天竟然將廚餘汙水，偷倒在較無人經過的路邊水溝，滿地噁心的廚餘汙水惡臭不堪，民眾路過發現下車拍攝，並上前攔人，該車清潔隊員還稱「廚餘桶子裝滿不知道怎麼辦，才會找地方處理」。

盧秀燕今天市政會議前受訪表示，所有環保車都會配廚餘廢水桶，藉由濾水，減輕垃圾排水量，且環保局多年來三令五申，這個廢水必須載回環保相關單位處理，但是該位同仁便宜行事就地傾倒，因此市府要從嚴、從重處分，並依據廢清法開罰，「環保局開環保局同仁的罰單」。