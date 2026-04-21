歷經6年、斥資1億元 接待元首「小白宮」重現風采

有「小白宮」之稱的中興新村歷史建築中興會堂，在歷經6年修復工程後，終於揭開神祕面紗。國發會斥資1億餘元，完成這座歷史建築的耐震補強與現代化升級，不僅讓昔日接待元首的殿堂重現幾何建築之美，更將透過夜間照明設計，成為中興新村夜間觀光的新地標。

位於南投中興新村的核心，興建於1957年的中興會堂，過去長期作為省政府集會、接待外賓的重要場域。其最具特色的白色建物與對稱美學，據傳規劃構想源自於戰鬥機外型，是當地最具代表性的地標，並於2011年由南投縣政府登錄為歷史建築。

國發會表示，這棟屋齡近70年的歷史建築，雖外觀典雅，但長期面臨建物設施老舊、漏水及耐震強度不足等挑戰，且曾歷經921大地震衝擊。為活化中興新村並落實文資保存，國發會接管後積極爭取預算，歷經耐震詳評、修復及再利用計畫、規劃設計等程序，工程於2024年12月30日正式動工。

此次修復工程歷時6年，總投入金額超過1億元。主要工項除了整體建物修繕與結構耐震補強，更全面更新了消防系統與視聽座椅等室內設備，大幅提升使用安全性與舒適度。值得注意的是，工程特別導入建築照明設計，透過溫潤光影突顯建物的幾何線條，預計將吸引觀光客駐足，帶動夜間經濟。

關於未來的空間規劃，國發會強調，小白宮的完工象徵中興新村活化的新里程碑。未來將整合周邊的青少年活動中心、中興大操場、光華兒童公園及第三市場等場域，導入會議、展覽、青創成果展示及藝文活動等多樣化機能。

國發會計畫將此區塊打造為「文化產業廊帶」，讓中興新村從單純的歷史縮影，轉型為兼具歷史文化與休閒產業的文化基地，為當地活化工作注入新亮點，帶動區域產業升級與轉型。