藍營彰縣長提名 黃國昌挺謝衣鳯 魏平政參選

國民黨彰化縣長提名仍陷亂局，民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，他不會參選縣長，國民黨立委謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓。傳國民黨徵召參選的考紀會前主委魏平政臉書宣布參選，他直言「國民黨中央和謝家都已決定謝不選縣長成定局」。謝衣鳯昨表示「我參選決心不變」。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，中央仍在評估、思考適合人選，不會在廿二日中常會提案。據傳，國民黨中央原訂廿二日中常會通過縣長提名人選，縣長王惠美上周訪日時，黨主席鄭麗文曾與王電話徵詢，王十六日回國後，兩人已通電話但無共識，決定讓有意參選者繼續努力。

黃國昌被推薦參選彰化縣長，他昨重申不會參選，很早就擔心彰化，國民黨或民眾黨應嚴肅看待，延續王惠美的施政；謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓，地方有各樣訊息，有些事不足為外人道。

魏平政在臉書正式宣布參選，要給家鄉更好的未來。針對黃國昌說法，魏平政說，國民黨中央和謝家都決定謝衣鳯不參選縣長已成定局，提名由黨中央決定，黃國昌不是國民黨。

謝衣鳯強調，參選決心不變。同樣宣布參選的前副縣長洪榮章說，黨中央已決定徵召，在體制內用黨的提名辦法產生候選人，較符合政黨政治的精神。爭取提名的前副縣長柯呈枋說，提名遲未拍板，基層已疲乏、流失信心，呼籲黨中央盡速決定，避免內部消耗。

蕭景田說，謝衣鳯只是家族反對，中央最後評估徵召她也說不定。