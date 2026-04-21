快訊

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營彰縣長提名 黃國昌挺謝衣鳯 魏平政參選

聯合報／ 記者劉明岩林敬家簡慧珍／彰化報導

國民黨彰化縣長提名仍陷亂局，民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，他不會參選縣長，國民黨立委謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓。傳國民黨徵召參選的考紀會前主委魏平政臉書宣布參選，他直言「國民黨中央和謝家都已決定謝不選縣長成定局」。謝衣鳯昨表示「我參選決心不變」。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，中央仍在評估、思考適合人選，不會在廿二日中常會提案。據傳，國民黨中央原訂廿二日中常會通過縣長提名人選，縣長王惠美上周訪日時，黨主席鄭麗文曾與王電話徵詢，王十六日回國後，兩人已通電話但無共識，決定讓有意參選者繼續努力。

黃國昌被推薦參選彰化縣長，他昨重申不會參選，很早就擔心彰化，國民黨或民眾黨應嚴肅看待，延續王惠美的施政；謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓，地方有各樣訊息，有些事不足為外人道。

魏平政在臉書正式宣布參選，要給家鄉更好的未來。針對黃國昌說法，魏平政說，國民黨中央和謝家都決定謝衣鳯不參選縣長已成定局，提名由黨中央決定，黃國昌不是國民黨。

謝衣鳯強調，參選決心不變。同樣宣布參選的前副縣長洪榮章說，黨中央已決定徵召，在體制內用黨的提名辦法產生候選人，較符合政黨政治的精神。爭取提名的前副縣長柯呈枋說，提名遲未拍板，基層已疲乏、流失信心，呼籲黨中央盡速決定，避免內部消耗。

蕭景田說，謝衣鳯只是家族反對，中央最後評估徵召她也說不定。

國民黨 民眾黨 彰化縣選舉

延伸閱讀

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

相關新聞

舊泰安車站將再現百年前平衡錘工藝 修復27樘窗戶保留原貌

台中市定古蹟「縱貫鐵路舊山線－泰安車站」年久失修、建物牆壁龜裂與滲水問題嚴重，立委楊瓊瓔要求完成緊急搶修，台鐵將再投入近300萬元進行整體修繕工程，4度招標終於順利發包。楊瓊瓔今天在施工前說明會現場表示，舊泰安車站最具特色的上下開合式平衡錘拉窗，採傳統工法修復難度高、此次將修復27樘窗戶，保留原貌。

去留未定 台中蓋超巨蛋 中央球場恐消失

台中市政府推動超巨蛋，選在水湳經貿園區創研一用地，根據民間自提規畫，必須將旁邊中央球場改為立體停車場，目前已在變更用地。議員認為，運動場地的需求只會愈來愈高，不能為了超巨蛋犧牲中央球場；市府回應，等到四月廿七日投標結束，會與得標廠商討論能否保留更多中央球場用地。

彰化漁港遭糾正 碼頭5月啟用

彰化漁民盼了卅多年的彰化漁港去年六月開港啟用，但監察院近日糾正縣政府，指縣府辦理彰化漁港建設已十年，中央補助超過卅四億元，卻以多項理由拖延開港，甚至運維基地完工驗收逾一年九個月仍未啟用。縣府則指出，運維碼頭航道清淤完成，規畫五月開港啟用。

藍營彰縣長提名 黃國昌挺謝衣鳯 魏平政參選

國民黨彰化縣長提名仍陷亂局，民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，他不會參選縣長，國民黨立委謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓。傳國民黨徵召參選的考紀會前主委魏平政臉書宣布參選，他直言「國民黨中央和謝家都已決定謝不選縣長成定局」。謝衣鳯昨表示「我參選決心不變」。

開拓菜色融入傳統 中市客家菜餐廳帶主廚到福建土樓取經

為了讓母親節餐飲有變化，台中市新銳客家菜餐廳「范頭家」最近把員工旅遊選在大陸福建，一方面考察閩南地區的飲食特色，一方面也帶回研究，融入母親節檔期的菜色中，讓菜色有了變化，呈現出不同於過去的餐桌樣貌。

台中港新市鎮 議員促重劃區設校「還地方一個公道！」

台中市議會20日進行教育文化業務質詢，無黨籍市議員陳廷秀再度關切「台中港新市鎮中心文九用地設校」進度，直指當地人口快速成長、教育資源明顯不足，要求市府儘速提出具體設校時程，強調「刻不容緩」且在在海線唯一重劃區設校，「就是還地方一個公道！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。