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彰化漁港遭糾正 碼頭5月啟用

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化漁港於去年六月啟用，縣府考量主航道南北護岸工程，為維護航道行駛安全及港內靜穩性，運維碼頭目前未同步開放。記者林敬家／攝影
彰化漁港於去年六月啟用，縣府考量主航道南北護岸工程，為維護航道行駛安全及港內靜穩性，運維碼頭目前未同步開放。記者林敬家／攝影

彰化漁民盼了卅多年的彰化漁港去年六月開港啟用，但監察院近日糾正縣政府，指縣府辦理彰化漁港建設已十年，中央補助超過卅四億元，卻以多項理由拖延開港，甚至運維基地完工驗收逾一年九個月仍未啟用。縣府則指出，運維碼頭航道清淤完成，規畫五月開港啟用。

監察院報告指出，彰化漁港內攸關執行離岸風電運維政策，但猶如蚊子港及閒置設施。彰化縣府宣稱是因為航道水深不足、有安全疑慮，因此尚未開放運維船進出。但監察院調查發現，吃水深度同等級的CT3級漁船早已開放通行，認定縣府標準不一。

此外，盡管行政院漁業署多次發函催促，縣府仍以沉箱拖置及航道浚挖、等待運維碼頭驗收及南北護岸工程發包理由多次推遲，直到去年六月十三日才辦理北側漁港開港，進度明顯延宕。

在契約管理部分，監察院指出縣府訂定的運維港泊位契約權利義務不對等，未列入縣府應盡的維護義務。彰化運維港每年的收取費用比鄰近的台中港高出一百廿萬多元，縣府在未有明確開港期程下，要求開發商繳交共計一千一百萬元的履約保證金，但對廠商提出的點交需求未予回應，被監察院認定「有失政府公信力。」

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，彰化漁港於去年六月啟用，但因與漁港共用的主航道南北護岸工程考量，為維護船隻航道行駛安全及港內靜穩性，又因運維船吃水較深，考量港內水深是否符合航行安全，因此運維碼頭未同步開放。

縣府隨即測量港區水深，發現運維碼頭航道有局部淤積，水深不足，為避免影響運維船舶及人員安全，旋即籌措經費進行港區清淤工程。清淤工程已於今年四月十五日竣工，經檢測港區水深已達六米以上，現正驗收工程，並規畫五月開港啟用。

行政院 漁業署 監察院 彰化

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