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去留未定 台中蓋超巨蛋 中央球場恐消失

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中推動超巨蛋計畫，緊鄰的中央球場將規畫為立體型車場，議員要求保留運動場地。本報資料照片
台中推動超巨蛋計畫，緊鄰的中央球場將規畫為立體型車場，議員要求保留運動場地。本報資料照片

台中市政府推動超巨蛋，選在水湳經貿園區創研一用地，根據民間自提規畫，必須將旁邊中央球場改為立體停車場，目前已在變更用地。議員認為，運動場地的需求只會愈來愈高，不能為了超巨蛋犧牲中央球場；市府回應，等到四月廿七日投標結束，會與得標廠商討論能否保留更多中央球場用地。

台中超巨蛋案目前還在徵求投資計畫書，還沒有與廠商簽約興建，傳出市府已計畫拆除中央球場；民進黨議員林祈烽表示，中央球場當初耗資六千五百萬元建置，若改建停車場將變成一場空。

林祈烽強調，台中是大城市，都會居民生活壓力大，非常需要運動場地，運動場館都只能增加、不能減少，都市寸土寸金，最缺的就是場地，如果中央球場被改成停車場，市民運動的空間就會被剝奪；大家支持超巨蛋，但市府應設法不要犧牲中央球場。

運動局長游志祥指出，超巨蛋量體巨大，需要停車空間，才會規畫在鄰近的中央球場興建立體停車場；根據契約規定，中央球場的設備必須依照報廢年限計價，由廠商按價補償給市府。

游志祥說，要等廠商確定投標，市府才能與廠商協商，能否保留中央球場；站在運動局的立場，當然希望有更多運動空間，市府會在後續議約過程中與廠商討論，看是否保留中央球場更多空間，而非全部建置成停車場。

國民黨議員陳成添則關心超巨蛋是否已有廠商投標？游志祥表示，一般的招商程序，廠商都會等到最後一天才投標，不過這段時間一直有廠商洽詢，運動局對四月廿七日投標有信心，後續評選也會以公共利益為第一優先，力拚今年底簽約。

台中市 超巨蛋 停車場

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