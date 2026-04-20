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台中港新市鎮 議員促重劃區設校「還地方一個公道！」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳廷秀表示，台中港新市鎮人口從1萬增加到2萬，對新設學校需求迫切。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳廷秀表示，台中港新市鎮人口從1萬增加到2萬，對新設學校需求迫切。記者陳秋雲／攝影

台中市議會20日進行教育文化業務質詢，無黨籍市議員陳廷秀再度關切「台中港新市鎮中心文九用地設校」進度，直指當地人口快速成長、教育資源明顯不足，要求市府儘速提出具體設校時程，強調「刻不容緩」且在在海線唯一重劃區設校，「就是還地方一個公道！」

陳廷秀指出，市長盧秀燕公開表示對「文九用地」設校提議「樂觀其成」因此，要求教育局應於3個月內提出完整設校規劃回應地方期待。

教育局長蔣偉民表示，已啟動新設校評估作業，包含校舍設施、班級規模與交通動線等整體規劃。陳廷秀則提醒，相關規畫應納入地下停車場等配套設施，並從「必要條件與充分條件」全面檢視，包括就學需求、土地條件與經費來源等關鍵因素。

陳廷秀強調，文九用地為台中港新市鎮中心唯一教育用地，而該區擁有超過20億元重劃基金，是海線地區少數具備完整開發條件的區域。他指出，市長多次提及海線長期資源分配不均，設校正是縮短城鄉差距的重要指標，「在海線唯一重劃區設校，就是還地方一個公道」。

他說明，新市鎮中心人口已由約1萬人成長至接近2萬人，且多為年輕家庭，學齡人口持續增加。該區橫跨清水、梧棲槺榔里與頂寮里，文九用地鄰近主要幹道，交通便利，但現有學校距離動輒2公里以上，仰賴家長接送，顯見設校需求迫切。

針對教育局憂心其他學校會出現教室閒置問題，陳廷秀則反駁指出，依台中市招生系統數據，梧棲、清水及沙鹿地區公立幼兒園候補人數普遍逾百人，托嬰需求更超過150人，顯示基層教育資源嚴重不足。他認為，文九用地可規劃為0至12歲一貫教育園區，可一次到位解決育兒與就學需求。

此外，隨著大型商業設施如好市多評估進駐海線，區域發展持續升溫，未來人口與生活機能將同步提升，更凸顯教育設施超前部署的重要性。

台中 重劃區 學校 人口

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