大甲媽遶境抵新港 萬人空巷鑽轎腳祈平安
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，今天下午1時47分抵達雲嘉交界處的崙子大橋。嘉義縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌等人扶轎，在信眾的簇擁下將媽祖鑾轎請進新港鄉。隨後於崙子橋頭舉行隆重的迎駕儀式，大批信眾虔誠跪地鑽轎腳祈福，現場場面浩大。
翁章梁表示，大甲媽祖遶境39年，今年出巡主題是「善」，眾人帶著同一個信念前行，只有媽祖能讓台灣許多分歧不見，大家走向同一個價值與道路。
今年遶境由顏清標、副董事長鄭明坤親自扶轎進入嘉義，縣長翁章梁、前縣長陳明文、奉天宮董事長何達煌及民意代表、地方首長皆出席接駕。雖然烈日當頭，但信眾熱情不減，沿途不少新港鄉親設攤提供西瓜、炒麵與運動飲料等善食補充體力。知名藝人任賢齊也現身遶境行列，與上萬名信眾共同感受信仰的力量。
翁章梁說，在接駕過程中看到許多信眾同樣踏著這條「善」的路，大家朝著同一個方向前進，這是只有媽祖才有的感召力。他表示，媽祖把台灣許多紛紛擾擾都帶到她的腳步下，讓大家腳步一致，並祈求媽祖庇佑世界受苦受難的人民，讓世界更平穩、和平，台灣合境平安。
何達煌表示，來到新港歡迎大家自在地吃，絕對不會吃不夠，媽祖一定會保佑大家身體健康。他提到，翁章梁努力將台積電帶到嘉義，相信在媽祖保佑下地方會越來越好。今年預估有百萬名信眾參與，感謝鎮瀾宮與奉天宮團隊的辛勞，更鼓勵大家多做善事，讓社會更和諧。
顏清標表示，要感謝的話千言萬語道不盡，特別針對行程延誤向信眾致歉。他指出，今年由於參與人數眾多、沿途點心站也比往年增加，導致在彰化路段就延誤了6、7個小時，讓大家等候多時感到很不好意思。他表示，看到大家這麼有心在烈日下守候，內心非常感動，並祈求台灣平安、世界和平。
迎駕儀式結束後，媽祖鑾轎遶行村庄，沿途信眾綿延不絕。依據行程安排，明天上午將於奉天宮舉行祝壽大典，晚間正式起駕回鑾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。