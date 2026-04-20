舊泰安車站將再現百年前平衡錘工藝 修復27樘窗戶保留原貌

台中市定古蹟「縱貫鐵路舊山線－泰安車站」年久失修、建物牆壁龜裂與滲水問題嚴重，立委楊瓊瓔要求完成緊急搶修，台鐵將再投入近300萬元進行整體修繕工程，4度招標終於順利發包。楊瓊瓔今天在施工前說明會現場表示，舊泰安車站最具特色的上下開合式平衡錘拉窗，採傳統工法修復難度高、此次將修復27樘窗戶，保留原貌。

修繕工程預計工期半年，楊瓊瓔盼趕在今年9月底前完工，重現舊山線古蹟車站昔日風華。「縱貫鐵路舊山線--泰安車站」整體修繕施工前說明會，今天由台鐵公司台中工務段簡報，邀集台中市文化資產處、后里區公所、泰安里長謝學和及泰安社區發展協會理事長劉雪美等地方人士出席。

台中工務段長陳保先說，舊泰安車站興建於日治時期，歷經百年風霜，建物多處出現龜裂、漏水與積水情形，影響結構安全與古蹟保存，經楊瓊瓔委員去年5月召集會勘後，決議分階段推動緊急搶修與整體修復工程，去年7月已完成初步搶修，接續展開中長期整建。

陳保先表示，此次整體修繕工程內容涵蓋天花板與牆體修復、地下道牆面與地坪整修、屋頂防水改善，及最具特色的木造門窗與平衡錘系統修復，共27樘窗戶將進行細部復原，工程決標金額約276萬餘元。陳保先介紹舊車站的拉窗設計，採用平衡錘原理，透過鐵索與滑輪連結窗框內的秤錘，使窗戶可自由停留於任意高度，不會因重力滑落，展現百年前的精巧工藝技術。

謝學和指出，舊泰安車站因建物漏水致牆面剝落，地下道也有滲水問題，居民與遊客行經時安全堪慮，多次向相關單位反映，終於在楊委員協助下完成緊急搶修，地方期待工程如期如質完成。泰安社區發展協會理事長劉雪美表示，舊泰安車站曾一度面臨拆除命運，幸楊委員奔走才保留，如今已成為社區小旅行的重要據點，未來若能串聯8號隧道、后里水圳及周邊步道與自行車道，可延長遊客停留時間，帶動在地商機。

市議員陳本添表示，泰安車站不僅是交通歷史的重要見證，更承載地方居民的共同記憶，過去因設施老舊一度面臨拆除危機，所幸在各界努力下得以保留，未來應結合周邊景點與活動規劃，讓古蹟「活起來」，帶動后里觀光發展；市議員邱愛珊表示，地方對於車站修復抱持高度期待，除硬體修繕外，後續更應透過活動策劃與文化導覽，提升古蹟使用率與能見度，吸引更多外地遊客造訪，讓文化資產轉化為觀光資源。

楊瓊瓔回憶童年使用傳統拉窗的經驗，笑說常被夾到手，現可理解平衡錘設計的巧妙與安全性。因這類傳統工法技術門檻高、匠師難尋，導致工程歷經四次招標才順利發包，她期盼施工團隊克服技術挑戰，半年內可完工。

台中市定古蹟「縱貫鐵路舊山線－泰安車站」年久失修、建物牆壁龜裂與滲水問題嚴重，立委楊瓊瓔要求完成緊急搶修，台鐵將再整體修繕，楊瓊瓔今天在施工前辦說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市定古蹟「縱貫鐵路舊山線－泰安車站」年久失修、建物牆壁龜裂與滲水問題嚴重，立委楊瓊瓔要求完成緊急搶修，台鐵將再整體修繕，楊瓊瓔今天在施工前辦說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供