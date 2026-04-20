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擺脫行人地獄！全南投最大的國中 通學路線優化大躍進

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投中興國中周邊道路優化改善，新增車道、建置人行道及家長接送區、等兼顧車流與人行需求。圖／南投縣政府提供
南投中興國中周邊道路優化改善，新增車道、建置人行道及家長接送區、等兼顧車流與人行需求。圖／南投縣政府提供

南投縣中興國中師生數居全縣國中之冠，但其校園周邊通學路線欠佳，校門前的中興路甚至沒人行道，縣府斥資4417萬元全面優化，不僅增設人行道，更規畫家長接送區、新增車道等，確保學生交通安全，同步改善該路段車流壅塞情形。

縣府指出，中興國中及德興國小校門前路段，為往來經濟部中台灣創意園區及南投交流道的重要幹道，長期因車流量大，上下班及上下學尖峰時段易出現壅塞情形，但校園周邊通學動線卻欠佳，甚至沒有人行道，前年即投入規畫優化改善。

為提升校園周邊交通安全，縣府推動「中興國中校園周邊暨行車安全道路改善工程」，規畫利用中興路既有箱涵上方公有土地空間，全面優化改善整體道路環境，向中央爭取經費，成功獲交通部公路局補助4417萬元，去年動工，近日完竣。

縣府表示，針對中興路整體規畫與優化，包括新增車道、設置人行道、增設家長接送區及道路環境改善等措施，而完善人行道系統提供學生安全通行空間，降低穿越車陣造成事故風險，更同步改善該路段車流壅塞情形，兼顧車流與人行需求。

其中於中興路設置家長專用接送區提供臨停空間，改善過去違規停車與交通干擾問題，使接送動線更加有序；透過新增車道有效提升道路容量，減少尖峰時段車輛回堵情形，現在該路段通行更順暢，未來將持續推動校園周邊交通改善措施。

南投中興國中周邊道路優化改善，新增車道、建置人行道及家長接送區、等兼顧車流與人行需求。圖／南投縣政府提供
南投中興國中周邊道路優化改善，新增車道、建置人行道及家長接送區、等兼顧車流與人行需求。圖／南投縣政府提供

南投中興國中周邊道路優化改善，新增車道、建置人行道及家長接送區、等兼顧車流與人行需求。圖／南投縣政府提供
南投中興國中周邊道路優化改善，新增車道、建置人行道及家長接送區、等兼顧車流與人行需求。圖／南投縣政府提供

南投縣 人行道 行人地獄

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