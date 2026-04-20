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修復進度僅5成 台中州廳趕工恐工地中開館？文化局保證如期完工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起張玉嬿、王立任、黃守達及謝志忠，要求台中州廳修繕工程要如期如質完工。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起張玉嬿、王立任、黃守達及謝志忠，要求台中州廳修繕工程要如期如質完工。記者陳秋雲／攝影

台中州廳預定8月底揭牌，但整體修復與景觀工程進度仍顯落後，議員黃守達等憂心屆時恐出現「文化局在工地辦公、市民在工地看展」的荒謬情況。文化局長陳佳君表示「一定會如期如質」完工，不過議員還是搖頭。

議員黃守達、王立任、謝志忠與張玉嬿在教育文化業務質詢指出，台中州廳再利用暨周邊景觀工程分為兩期，一期已於2022年完工，二期原訂2026年完工；市府規畫舉辦「藝萃中流」邀請展，5月起展開展示設計與施作前置作業，8月啟動展覽。

但議員質疑，實際工程進度明顯落後。依市府工程查詢系統，截至今年4月工程達52%，仍與預定時程存在落差。

文化局長陳佳君回應，預計8月10日文化局進駐、9月15日揭牌，並於9月19日正式開展。對此，黃守達質疑，若二期工程需至8月底才完工，文化局恐有近一個月需在施工環境中辦公，屆時州廳是否仍處於工地狀態，市府是否有能力兼顧施工與開館品質？令人高度存疑。

黃守達指出，二期工程涵蓋增建計畫（含無障礙電梯與聯通道）、水電空調及環境綠美化與照明等核心設施，皆為正式營運不可或缺條件，若未完備即倉促開館，將影響整體使用安全與觀展品質。

除工程進度外，周邊配套不足也是隱憂。黃守達表示，目前州廳周邊僅有文資處旁停車場可供使用，未來隨文化局進駐、展覽開展，加上大屯郡役所即將營運，停車需求勢必大幅增加，市府卻未提出完整因應方案。

他強調，州廳重啟不應僅止於單點修復，應整體規劃文化廊帶，串聯鄰近文史據點，包括大屯郡役所、市役所、台中文學館、府儒考棚及林森路40號大屯郡守官舍等，並結合展覽藝術家如林之助、張錫卿、呂佛庭與在地文化場域的歷史連結，打造完整文化網絡，但目前仍未見具體規劃。

王立任則聚焦展覽前置作業與施工品質問題。他指出，「藝萃中流」展覽涉及展示設計與施作，原本需約3個月作業時間，若工程至8月才完成，實際可用時間不足1個月，質疑是否能如期如質完成；即便加速招標程序，後續木作、家具等工程亦面臨趕工壓力。

議員要求市府，全面檢視工程進度、展覽期程與周邊配套，避免在未完工或安全疑慮未排除的情況下倉促開館，確保台中州廳重啟不僅「如期」，更要「如質」，回應市民對歷史建築再生的高度期待。

台中 文化局

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