補教師涉偷拍仍執教 鄭照新：性犯罪者個資不需保障

台中市林姓補教師因偷拍女性影像被緩起訴，未涉及兒少仍在補教業任教，預防措施遭疑有漏洞。副市長鄭照新認為，不適任人員通報系統應開放所有人查詢，性犯罪者的個資不需被保障。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，民進黨籍市議員曾朝榮爆料，林姓補教師涉及偷拍女性影像，遭檢察官裁定緩起訴。這名教師仍在補習班任教，甚至在網路公布持有良民證，每天在教育場域接觸學生。

曾朝榮認為，學生、家長是否有機會可查詢授教老師的資料，教育局是否有落實預警系統，補教人員的背景查核應納入警政、司法系統比對，未定罪但有重大疑慮者，應有行政管理措施。教育局長蔣偉民答詢，補教師的查核也列入不適任教育人員系統，補習班若無落實查核即任用，經查確定將依法嚴懲。

教育局補充說明，該師6年前到該補習班任教，3年前因對女子犯妨害風化案件，經檢方裁定緩起訴處分，因案件對象未涉及兒少，未違反兒少相關法規，依現行「補習及進修教育法」規定，無法登錄全國不適任教育人員系統。持續關切該師教學與學生互動，如有對學生不當行為，依法嚴懲嚴辦。

民進黨籍市議員江肇國表示，杜絕不適任人員進入教育場域，不適任人員查詢系統為消極作法，是否還有其他機制可做，中央政府與民團倡議建立兒少工作證，不適任者從學校跑到補習班、才藝班，從立案單位到未立案單位，查核制度的漏洞該如何補齊。

江肇國爆料，日前有曲棍球教練因猥褻案遭起訴，高雄市政府禁止他進入相關場館，3月底他卻出現在台中的比賽現場，不是擔任教練，僅在場邊指導，「你也拿他沒辦法」。

鄭照新答詢指出，這是系統性問題應該要通盤檢討，現在審查不適任人員的責任都在教育人員身上，但教育現場人力不足。他認為，不適任人員通報系統應該開放給所有家長、民眾，利用AI科技協助查詢。

江肇國說，完全開放系統涉及個資和隱私問題，恐怕不適合。鄭照新強調，「這些人的個資不需要被保障」，對犯罪者隱私的保護就是對犯罪行為的包庇。