快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

補教師涉偷拍仍執教 鄭照新：性犯罪者個資不需保障

中央社／ 台中20日電

台中市林姓補教師因偷拍女性影像被緩起訴，未涉及兒少仍在補教業任教，預防措施遭疑有漏洞。副市長鄭照新認為，不適任人員通報系統應開放所有人查詢，性犯罪者的個資不需被保障。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，民進黨籍市議員曾朝榮爆料，林姓補教師涉及偷拍女性影像，遭檢察官裁定緩起訴。這名教師仍在補習班任教，甚至在網路公布持有良民證，每天在教育場域接觸學生。

曾朝榮認為，學生、家長是否有機會可查詢授教老師的資料，教育局是否有落實預警系統，補教人員的背景查核應納入警政、司法系統比對，未定罪但有重大疑慮者，應有行政管理措施。教育局長蔣偉民答詢，補教師的查核也列入不適任教育人員系統，補習班若無落實查核即任用，經查確定將依法嚴懲。

教育局補充說明，該師6年前到該補習班任教，3年前因對女子犯妨害風化案件，經檢方裁定緩起訴處分，因案件對象未涉及兒少，未違反兒少相關法規，依現行「補習及進修教育法」規定，無法登錄全國不適任教育人員系統。持續關切該師教學與學生互動，如有對學生不當行為，依法嚴懲嚴辦。

民進黨籍市議員江肇國表示，杜絕不適任人員進入教育場域，不適任人員查詢系統為消極作法，是否還有其他機制可做，中央政府與民團倡議建立兒少工作證，不適任者從學校跑到補習班、才藝班，從立案單位到未立案單位，查核制度的漏洞該如何補齊。

江肇國爆料，日前有曲棍球教練因猥褻案遭起訴，高雄市政府禁止他進入相關場館，3月底他卻出現在台中的比賽現場，不是擔任教練，僅在場邊指導，「你也拿他沒辦法」。

鄭照新答詢指出，這是系統性問題應該要通盤檢討，現在審查不適任人員的責任都在教育人員身上，但教育現場人力不足。他認為，不適任人員通報系統應該開放給所有家長、民眾，利用AI科技協助查詢。

江肇國說，完全開放系統涉及個資和隱私問題，恐怕不適合。鄭照新強調，「這些人的個資不需要被保障」，對犯罪者隱私的保護就是對犯罪行為的包庇。

檢察官 教育局 鄭照新 偷拍

延伸閱讀

員額控管太嚴？議員批台南教師返鄉任教好難 市府：少子化需管控

新莊幼兒園遭控不當對待 園方回應：監視器爭議未釐清

台中驚爆高中舉重教練「連呼學生2巴掌」 教育局要查

首例中配考進健保署惹議 健保署證實：僅受訓、未涉機敏資料

相關新聞

監院糾正彰化漁港運維基地閒置未啟用 縣府：清淤已完成5月開港

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港去年6月正式開港啟用，成為地方漁業發展重要里程碑。但近日監察院提案糾正彰化縣政府，指縣府辦理彰化漁港建設已歷10年，中央補助超過34億元，但以多項理由拖延開港，甚至運維基地完工驗收至今已逾1年9個月仍未啟用，縣府指出，運維碼頭航道清淤已完成，規劃5月開港啟用。

彰化市南郭路立體停車場上梁 11月完工提供280汽車、610機車位

彰化縣府大樓旁的南郭路立體停車場興建工程基地今天舉行上梁典禮，工程預計今年11月完工。該案為全縣首座結合商業機能的複合式停車場，未來可望改善車輛排隊進場占用道路情形，並紓解縣府周邊、永樂街及彰基商圈長年停車空間不足問題。

協助廠商AI轉型 中市經發局聯手東海大學辦大師講座

為協助廠商在AI時代順利轉型，台中市經濟發展局和東海大學特別舉辦「特定工廠AI永續大師講座系列」，23日（周四）下午2時邀請藍濤亞洲總裁黃齊元以及工業技術研究院副院長胡竹生，以「傳統產業的智慧轉型之路」為主題發表演講，並由數位發展局長林谷隆擔任與談人，目前已吸引超過百位產業界人士報名參與。

面對物價上漲壓力 中市環保局有機肥料「就是肥」宣布凍漲

面對物價上漲壓力，台中市政府環保局今宣布，由文山餘樂園廚餘堆肥場所生產的有機肥料「就是肥」全面凍漲、短期內不調整價格，讓農友耕作與市民園藝使用更無負擔，同時持續推動廚餘資源再利用，實踐市長盧秀燕「富市台中、生態永續」願景。

中央球場配合超巨蛋改成停車場 中市府：與廠商討論能否保留

台中市政府推動超巨蛋，選在水湳經貿園區創研一用地，根據民間自提規畫，必須將旁邊中央球場改為立體停車場，目前已在變更用地。議員認為，運動場地的需求只會愈來愈高，不能為了超巨蛋犧牲中央球場；市府回應，待4月27日投標結束，會與得標廠商討論能否保留更多中央球場用地。

影／台中東勢生命紀念館啟用典禮 盧秀燕多次提「江啟臣明年當市長」

台中市東勢生命紀念館今天舉辦啟用典禮，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣與許多地方人士到場，盧秀燕致詞時多次肯定江啟臣在台中山城爭取建設經費，也多次提到「江啟臣明年當市長」，現場人士說，國民黨台中市長選舉和交棒已公開布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。