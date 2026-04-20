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監院糾正彰化漁港運維基地閒置未啟用 縣府：清淤已完成5月開港

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化漁港於2025年6月啟用，縣府考量與漁港共用的主航道南北護岸工程，為維護船隻航道行駛安全及港內靜穩性，因此運維碼頭目前未同步開放。記者林敬家／攝影
彰化漁港於2025年6月啟用，縣府考量與漁港共用的主航道南北護岸工程，為維護船隻航道行駛安全及港內靜穩性，因此運維碼頭目前未同步開放。記者林敬家／攝影

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港去年6月正式開港啟用，成為地方漁業發展重要里程碑。但近日監察院提案糾正彰化縣政府，指縣府辦理彰化漁港建設已歷10年，中央補助超過34億元，但以多項理由拖延開港，甚至運維基地完工驗收至今已逾1年9個月仍未啟用，縣府指出，運維碼頭航道清淤已完成，規劃5月開港啟用。

監察院報告指出，彰化漁港內的離岸風電運維政策執行，猶如蚊子港及閒置設施，彰化縣府宣稱是因為航道水深不足、有安全疑慮，因此尚未開放運維船進出。但監察院調查發現，吃水深度同等級的CT3級漁船早已開放通行，認定縣府標準不一。

此外，儘管行政院與漁業署多次發函催促，縣府仍以「沉箱拖置及航道浚挖」、「等待運維碼頭驗收」及「南北護岸工程發包」等理由多次推遲，直到去年6月13日才辦理北側漁港開港，進度明顯延宕。

在契約管理部分，監察院指出縣府訂定的運維港泊位契約權利義務不對等，也未列入縣府應盡的維護義務。且彰化運維港每年的收取費用比鄰近的台中港高出120萬多元，縣府在未有明確開港期程下，要求開發商繳交共計1100萬元的履約保證金，但對於廠商提出的點交需求未予回應，相關作為被監察院認定有失政府公信力。

對此彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，彰化漁港於2025年6月啟用，但因與漁港共用的主航道南北護岸工程考量，為維護船隻航道行駛安全及港內靜穩性，另因運維船吃水較深，港內水深是否符合航行安全，因此運維碼頭未同步開放。

縣府隨即測量港區水深，發現運維碼頭航道有局部淤積，水深不足，為避免影響運維船舶及人員安全，旋即籌措經費進行港區清淤工程。清淤工程已於今年4月15日竣工，經檢測港區水深已達6米以上，現正驗收工程，並規劃於5月開港啟用。

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港去年6月正式開港啟用，成為地方漁業發展重要里程碑。但近日監察院提案糾正彰化縣政府，指運維基地完工驗收迄今已逾1年9個月仍未啟用。圖／縣府提供
彰化漁民盼了30多年的彰化漁港去年6月正式開港啟用，成為地方漁業發展重要里程碑。但近日監察院提案糾正彰化縣政府，指運維基地完工驗收迄今已逾1年9個月仍未啟用。圖／縣府提供

監察院 彰化縣 漁業署

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