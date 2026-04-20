彰化市南郭路立體停車場上梁 11月完工提供280汽車、610機車位

彰化縣府大樓旁的南郭路立體停車場興建工程基地今天舉行上梁典禮，工程預計今年11月完工。該案為全縣首座結合商業機能的複合式停車場，未來可望改善車輛排隊進場占用道路情形，並紓解縣府周邊、永樂街及彰基商圈長年停車空間不足問題。

彰化縣長王惠美表示，為改善交通與停車需求，將原有平面停車場擴大為立體設施，總工程經費達5億3957萬元。其中交通部公路局前瞻計畫補助2億3260萬多元，縣府原自籌2億1196萬多元，後再追加9500萬元，自籌款提升至3億696多元。

工程規劃地下1層、地上4層，完工後將提供280席汽車位及610席機車位，並設置37席電動車停車格；1樓另規劃約37坪商業空間，未來可引進便利商店或輕食服務，提升整體機能。

王惠美指出，目前工程持續穩健推進，施工期間也盡量降低對周邊居民生活及交通的影響。本案獲得環境部「114年營建工程環境保護卓越獎金級獎」、「優良噪音管制特別獎」及「本縣優良工地」等肯定。

縣府交通處表示，停車場採模矩化概念建構梁柱系統，提升結構效率與空間彈性；外觀則擷取彰化傳統廟宇「歇山頂」的線條語彙，轉化為弧形天際設計，未來將成為南郭路具有城市美感的新地標。

彰化縣府大樓旁的南郭路立體停車場興建工程基地今天舉行上梁典禮，未來可望改善車輛排隊進場占用道路情形，並紓解縣府周邊、永樂街及彰基商圈長年停車空間不足問題。記者林敬家／攝影