協助廠商AI轉型 中市經發局聯手東海大學辦大師講座

為協助廠商在AI時代順利轉型，台中市經濟發展局和東海大學特別舉辦「特定工廠AI永續大師講座系列」，23日（周四）下午2時邀請藍濤亞洲總裁黃齊元以及工業技術研究院副院長胡竹生，以「傳統產業的智慧轉型之路」為主題發表演講，並由數位發展局長林谷隆擔任與談人，目前已吸引超過百位產業界人士報名參與。

經發局表示，台中市目前已取得特定工廠逾3千家，主要分布於神岡、烏日、大里及大雅等區，以金屬製品及機械設備製造業為主。面對全球製造業朝數位化、智慧化及永續化發展，人工智慧與機器人技術正快速改變產業競爭模式，如何導入智慧製造並整合產業生態系，已成為提升競爭力的重要關鍵。

經發局說，台中許多特定工廠已逐步由傳統製造邁向智慧轉型，導入智慧化設備與生產管理系統，成為產業供應鏈的重要一環。例如高精度伺服馬達、高端自行車碳纖維零件、五軸加工機及扭力工具等領域，皆展現產業升級成果。此次講座即聚焦企業在轉型過程中所需的核心能力，協助業者強化未來十年的「智慧製造力」與「永續競爭力」。

經發局說明，此場講座中，黃齊元總裁將以「台中智慧製造的未來，從AI、機器人到生態系」為題，從產業發展角度解析智慧製造趨勢。胡竹生則以「AI驅動的智慧製造」為題，分享AI技術在製造業的實際應用，並透過綜合座談深入交流，提供業者具體參考方向。

「AI永續大師講座系列」開辦以來，受到產業界肯定，且講座採免費方式，歡迎特定工廠業者、企業經營者及關心產業發展的民眾踴躍參與。報名連結：https://forms.gle/84XTjWJnuByiZ43e8