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面對物價上漲壓力 中市環保局有機肥料「就是肥」宣布凍漲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府環保局今宣布，由文山餘樂園廚餘堆肥場所生產的有機肥料「就是肥」全面凍漲、短期內不調整價格。圖／台中市政府提供
台中市政府環保局今宣布，由文山餘樂園廚餘堆肥場所生產的有機肥料「就是肥」全面凍漲、短期內不調整價格。圖／台中市政府提供

面對物價上漲壓力，台中市政府環保局今宣布，由文山餘樂園廚餘堆肥場所生產的有機肥料「就是肥」全面凍漲、短期內不調整價格，讓農友耕作與市民園藝使用更無負擔，同時持續推動廚餘資源再利用，實踐市長盧秀燕「富市台中、生態永續」願景。

環保局長吳盛忠說，「就是肥」以台中市家庭、市場及超商產生的菜葉殘渣為原料，經厭氧醱酵、曝曬翻堆等程序製成有機質肥料，並取得肥料登記證。產品經完整熟成，富含有機質與多元養分，肥力穩定且無異味，深受農友與文山「環保農園」耕種夥伴肯定。此次維持價格不調整，也展現市府以穩定供應回饋市民的用心。

環保局說，目前「就是肥」提供20公斤包裝，每包售價90元，並由台中地區農會（南屯、西屯、大坑、工業區農會）及沙鹿、龍井、大安、清水、潭子、梧棲等區農會通路販售，購買便利。同時，環保局也推出500公克小包裝，透過各區清潔隊辦理資源回收兌換活動免費提供，鼓勵民眾從日常落實垃圾分類，參與循環經濟。

環保局說，「廚餘循環利用」是台中邁向2050淨零轉型的重要一環。透過資源再利用，不僅減少廢棄物，也讓有機資材回歸土地。此次「就是肥」凍漲，不只是減輕民眾負擔，更是支持農業永續的具體行動，呼籲市民持續配合廚餘分類，一起為環境盡一份心力，共同打造宜居、永續的台中。

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