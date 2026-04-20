中央球場配合超巨蛋改成停車場 中市府：與廠商討論能否保留

台中市政府推動超巨蛋，選在水湳經貿園區創研一用地，根據民間自提規畫，必須將旁邊中央球場改為立體停車場，目前已在變更用地。議員認為，運動場地的需求只會愈來愈高，不能為了超巨蛋犧牲中央球場；市府回應，待4月27日投標結束，會與得標廠商討論能否保留更多中央球場用地。

民進黨議員林祈烽今天在議會質詢表示，超巨蛋案目前還在徵求投資計畫書，但都還沒有與廠商簽約興建，市府卻已經在計畫拆除中央球場了；中央球場當初耗資6500萬元建置，將變成一場空，且未來若變成停車場，現有的設備要移到何處？

運動局長游志祥答詢回應，超巨蛋量體巨大，需要停車空間，才會規畫在鄰近的中央球場興建立體停車場；根據契約規定，中央球場的設備必須依照報廢年限計價，由廠商案價補償給市府。

林祈烽強調，台中市大城市，都會居民生活壓力大，非常需要運動場地，運動場館都只能增加、不能減少，都市寸土寸金，最缺的就是場地，如果中央球場被改成停車場，市民運動的空間就會被剝奪；大家都很支持超巨蛋，但有沒有更好的方法，不要犧牲中央球場？

游志祥說，要等4月27日廠商確定投標，市府才能與廠商協商，能否保留中央球場；站在運動局的立場，當然希望有更多運動空間，市府會在後續議約過程中與廠商討論，看是否保留中央球場更多空間，而非全部建置成停車場。

國民黨議員陳成添也關心超巨蛋投資計畫書的招商進度，詢問是否已有廠商投標？游志祥回應，一般的招商程序，廠商都會等到最後一天才投標，不過這段時間市府一直有接到廠商洽詢，運動局對4月27日投標有信心，後續評選也會以公共利益為第一優先，力拚今年底簽約。