影／台中東勢生命紀念館啟用典禮 盧秀燕多次提「江啟臣明年當市長」

台中市東勢生命紀念館今天舉辦啟用典禮，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣與許多地方人士到場，盧秀燕致詞時多次肯定江啟臣在台中山城爭取建設經費，也多次提到「江啟臣明年當市長」，現場人士說，國民黨台中市長選舉和交棒已公開布局。

盧秀燕今天在啟用典禮致詞說，她7年多前剛擔任市長時，碰到一個很麻煩的問題，台中市殯葬設施不足，當時一「位」難求，所以很多人給民意代表施壓，說「我的先人沒地方放怎麼辦？」大家到處找，只好到外縣市去。

她說當時許多台中人到南投，彰化，還有人到苗栗去找先人塔位，台中這麼大的城市，先人竟然無處可以容身，所以這7年來她有一項重要的市政，就是做殯葬設施。除了舊納骨塔增加櫃位，另外還蓋蓋三座新的，根據山海屯市的需求佈置。上個月啟用了屯區的太平生命紀念館，今天是山城，花了三點多億蓋。

盧秀燕致詞時提到「明年年初啟程當市長的時候，還有一個給市區用的北屯，也蓋了一個。」她致詞多次提到「啟臣當市長」。

為紓解山城地區納骨設施不足問題，台中市政府斥資3.27億元，活化東勢區第一公墓用地，興建「東勢生命紀念館」，今天正式啟用。市長盧秀燕出席啟用典禮表示，台中市人口已近287萬，隨著都市發展及人口結構改變，殯葬需求逐年攀升，市府以「山、海、屯、城」均衡布局推動殯葬建設，東勢生命紀念館啟用後，可提供逾3萬個骨灰（骸）櫃位，進一步強化山城地區服務量能。

台中市民政局長吳世瑋表示，東勢區原有一座納骨堂，逾8000個櫃位已接近飽和，為因應地方殯葬需求成長，民政局攜手建設局興建第二座納骨塔「東勢生命紀念館」，新館基地面積約8498平方公尺，為地上4層建築，總樓地板面積約4991平方公尺，館內設有服務中心、家屬休息室、祭祀大廳、骨灰（骸）櫃位及神主牌位等設施；館外另規劃80格汽車停車位，並結合景觀綠化設計，打造兼具舒適、安心與永續理念的殯葬設施環境。

吳世瑋說，盧秀燕市長上任以來，投入近70億元推動殯葬建設，總投入金額為六都最高，已陸續完成潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆及外埔生命紀念館等多項設施，並同步推動太平、東勢及北屯3座大型納骨塔建設，及崇德殯儀館原地改建。其中，太平生命紀念館與東勢生命紀念館已相繼啟用，北屯生命紀念館則預計明年完工，3處新館合計可提供逾12萬個櫃位，滿足台中未來20年殯葬需求。

建設局長陳大田表示，東勢第一公墓納骨塔為台中市重大建設，由建設局興建本案工程，去年11月順利完工並於驗收通過後交由民政局辦理內部裝修作業，以「人文關懷」與「自然共融」為核心理念，從建築外觀、景觀配置到內部空間規劃，皆注重使用者體驗與環境融合，營造「來者以遊、生者以慰、逝者以安」的莊嚴且寧靜的治喪氛圍，以提升東勢地區殯葬設施品質，亦將成為山城兼具文化、自然與生態的追思新地標。

台中市生命禮儀管理處表示，市府透過增設納骨櫃位及興建納骨塔等方式提升服務量能，也積極推動環保自然葬。去年全市環保葬比率已突破18%，市府並持續擴增樹葬量能，在東勢生命紀念館旁特別規劃約2327平方公尺環保樹葬區，全市環保樹葬區已增加至10處，數量居六都之冠。

台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣今天參加東勢生命紀念館啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣今天參加東勢生命紀念館啟用典禮。記者游振昇／攝影