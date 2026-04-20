影／台中東勢生命紀念館啟用典禮 盧秀燕多次提「江啟臣明年當市長」
台中市東勢生命紀念館今天舉辦啟用典禮，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣與許多地方人士到場，盧秀燕致詞時多次肯定江啟臣在台中山城爭取建設經費，也多次提到「江啟臣明年當市長」，現場人士說，國民黨台中市長選舉和交棒已公開布局。
盧秀燕今天在啟用典禮致詞說，她7年多前剛擔任市長時，碰到一個很麻煩的問題，台中市殯葬設施不足，當時一「位」難求，所以很多人給民意代表施壓，說「我的先人沒地方放怎麼辦？」大家到處找，只好到外縣市去。
她說當時許多台中人到南投，彰化，還有人到苗栗去找先人塔位，台中這麼大的城市，先人竟然無處可以容身，所以這7年來她有一項重要的市政，就是做殯葬設施。除了舊納骨塔增加櫃位，另外還蓋蓋三座新的，根據山海屯市的需求佈置。上個月啟用了屯區的太平生命紀念館，今天是山城，花了三點多億蓋。
盧秀燕致詞時提到「明年年初啟程當市長的時候，還有一個給市區用的北屯，也蓋了一個。」她致詞多次提到「啟臣當市長」。
為紓解山城地區納骨設施不足問題，台中市政府斥資3.27億元，活化東勢區第一公墓用地，興建「東勢生命紀念館」，今天正式啟用。市長盧秀燕出席啟用典禮表示，台中市人口已近287萬，隨著都市發展及人口結構改變，殯葬需求逐年攀升，市府以「山、海、屯、城」均衡布局推動殯葬建設，東勢生命紀念館啟用後，可提供逾3萬個骨灰（骸）櫃位，進一步強化山城地區服務量能。
台中市民政局長吳世瑋表示，東勢區原有一座納骨堂，逾8000個櫃位已接近飽和，為因應地方殯葬需求成長，民政局攜手建設局興建第二座納骨塔「東勢生命紀念館」，新館基地面積約8498平方公尺，為地上4層建築，總樓地板面積約4991平方公尺，館內設有服務中心、家屬休息室、祭祀大廳、骨灰（骸）櫃位及神主牌位等設施；館外另規劃80格汽車停車位，並結合景觀綠化設計，打造兼具舒適、安心與永續理念的殯葬設施環境。
吳世瑋說，盧秀燕市長上任以來，投入近70億元推動殯葬建設，總投入金額為六都最高，已陸續完成潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆及外埔生命紀念館等多項設施，並同步推動太平、東勢及北屯3座大型納骨塔建設，及崇德殯儀館原地改建。其中，太平生命紀念館與東勢生命紀念館已相繼啟用，北屯生命紀念館則預計明年完工，3處新館合計可提供逾12萬個櫃位，滿足台中未來20年殯葬需求。
建設局長陳大田表示，東勢第一公墓納骨塔為台中市重大建設，由建設局興建本案工程，去年11月順利完工並於驗收通過後交由民政局辦理內部裝修作業，以「人文關懷」與「自然共融」為核心理念，從建築外觀、景觀配置到內部空間規劃，皆注重使用者體驗與環境融合，營造「來者以遊、生者以慰、逝者以安」的莊嚴且寧靜的治喪氛圍，以提升東勢地區殯葬設施品質，亦將成為山城兼具文化、自然與生態的追思新地標。
台中市生命禮儀管理處表示，市府透過增設納骨櫃位及興建納骨塔等方式提升服務量能，也積極推動環保自然葬。去年全市環保葬比率已突破18%，市府並持續擴增樹葬量能，在東勢生命紀念館旁特別規劃約2327平方公尺環保樹葬區，全市環保樹葬區已增加至10處，數量居六都之冠。
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