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台中廚餘變有機肥料 「就是肥」全面凍漲不調價

中央社／ 台中20日電

面對近期物價上漲壓力台中市環保局今天宣布，由文山餘樂園廚餘堆肥場所生產的有機肥料「就是肥」全面凍漲，不調整價格，同時推出小包裝由各區清潔隊辦理資源回收兌換。

台中市環保局長吳盛忠表示，環保局長期推動廚餘循環再利用，「就是肥」以台中市家庭廚餘、市場及超商產生的菜葉殘渣為原料，經厭氧醱酵、曝曬翻堆等程序製成有機質肥料，並取得肥料登記證。

吳盛忠指出，「就是肥」產品經完整熟成，富含有機質與多元養分，肥力穩定且無異味，深受在地農友與文山「環保農園」耕種夥伴肯定。這次維持價格不調整，也展現市府以穩定供應回饋市民的用心。

環保局說明，目前「就是肥」提供20公斤包裝，每包售價新台幣90元，並由台中地區農會（南屯、西屯、大坑、工業區農會）及沙鹿、龍井、大安、清水、潭子、梧棲等區農會通路販售，購買便利。

環保局也推出500公克小包裝，透過各區清潔隊辦理資源回收兌換活動免費提供，鼓勵民眾從日常落實垃圾分類，參與循環經濟。

環保局強調，「廚餘循環利用」是台中邁向2050淨零轉型的重要一環，透過資源再利用，不僅減少廢棄物，也讓有機資材回歸土地。這次「就是肥」凍漲，不只是減輕民眾負擔，更是支持農業永續的具體行動，呼籲市民持續配合廚餘分類，一起為環境盡一份心力。

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