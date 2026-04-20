大甲媽祖遶境風光過後…傳統文化無人問 民代憂武館、獅藝失傳

大甲媽祖遶境4月17日深夜起駕，目前已走到雲林，今年同樣吸引大量信眾跟隨。台中市議員指出，大甲傳統文化除了媽祖，過去武館非常興盛，早期號稱「大甲五十三庄」，展現力與美，然而近年許多獅藝與武術文化逐漸失傳，缺乏系統管理，希望市府協助傳承。

民進黨議員施志昌今天質詢表示，三月瘋媽祖，現在大甲媽遶境風靡世界，市府每年也編列將近一千萬元預算辦理媽祖文化節相關活動，但忽略了大甲傳統中「文從媽祖、武從武館」中的武館文化。

施志昌指出，早年大甲媽遶境不像現在有一堆團體一起出門，要靠各武館派人護駕，武館也不只是遶境時出動，平時就要在傳統社會的械鬥中保護鄉里，以大甲媽為核心、武館為力量，串聯大甲周邊4個行政區，形成所謂的大甲五十三庄。

施志昌說，文化局每年花千萬元推動媽祖文化節，熱熱鬧鬧放完煙火後剩下什麼？不同的武館和陣頭各有各色，是很好的文化，現況卻是許多獅頭放在倉庫發霉、珍貴的兵器與拳譜失傳，年輕一代想了解鼓藝、獅藝，連場所都找不到，若繼續放任，五十三庄文化10年內可能就會消失。

施志昌建議，市府應該評估建置大甲五十三庄的專屬文化館，既展出和保存陣法、拳法等武藝，也能當作教育基地，定期舉辦工作坊，甚至能推廣到學校，與觀光整合成文化樞紐，未來外縣市乃至各國觀光客參加大甲媽祖遶境，不只是跟著走路，也能了解在地文化。

文化局長陳佳君答詢表示，海線的獅頭製作技藝是台中市定的無形文化資產，市府都會協助藝師傳承，也對文化館樂觀其成，不過還需要評估有沒有適合的用地和空間，若有民間人士願意提供用地或空間，文化局願意協助建置文化館，一定全力支持。