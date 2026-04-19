台中單身聯誼保齡球破冰美食助攻 輕鬆情境助配對率

台中市民政局18日舉辦單身聯誼，結合保齡球賽、美食交流與輕鬆互動，成功促成19對，配對率高達9成5；民政局長吳世瑋表示，輕鬆情境促進了解，有效提升配對成功率。

台中市民政局今天發布新聞稿，18日攜手中區戶政事務所在大魯閣新時代購物中心保齡球館舉辦「讓愛滾動幸福得分」單身聯誼活動，結合保齡球競賽、美食交流與輕鬆互動。

吳世瑋指出，今年規劃25場單身聯誼活動，融合運動體驗、創意手作及在地特色等多元元素，透過共同參與及互動合作，讓聯誼不再侷限於靜態交流，在輕鬆情境中促進認識與了解，有效提升配對成功率。

中區戶政事務所主任余秀惠表示，活動以「Strike幸福開打」為主題，透過低強度、易上手的保齡球運動作為破冰契機，讓參與者在互動中自然開啟話題；後續安排「美食助攻」餐敘交流，延續彼此互動熱度，並以「無壓力相遇」輕鬆不拘束方式營造自在交流氛圍，參加者能真誠展現自我、提升認識彼此的機會。

首次參與活動的張先生表示，原本不熟悉保齡球，但在同組成員鼓勵下逐漸投入，透過投球與互動累積交流；他認為，透過活動設計讓交友過程更具趣味性與參與感，有助降低壓力、提升交流品質。