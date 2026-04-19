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文青女神林予晞領軍 2026臺中文學季開幕打造文學盛典

聯合新聞網／ 台中訊

由臺中市政府文化局主辦的「2026臺中文學季-文學城市生成中」系列活動，今日(4/18)於國際級全新文化地標臺中綠美圖揭幕!本次文學季特別安排身兼演員與攝影師的林予晞擔任推廣大使，自4月18日起至7月5日在山海屯城推出15場文學講座、走讀、跨域活動與展覽，歡迎市民朋友帶著您的故事，一同打造臺中成為心中理想的文學城市。

開幕式在搖滾樂團「靈魂沙發」輕快的音樂中拉開序幕，由臺中市政府文化局專門委員潘美君、西屯區公所區長鄭錫禧、推廣大使林予晞，以及作家代表林武憲、甘耀明、劉書甫，共同堆疊象徵臺中文學城市的積木宣布「2026文學季」開跑，邀請市民在接下來的活動中，與作家共同構築臺中文學城市的樣貌，細細品味每一段城市與文學交織的風景。

文化局專門委員潘美君分享，國際地標臺中綠美圖是文學和非文學交會的藝術殿堂，市民朋友漫步其中，感受光影錯落帶來的豐富美感和創作靈感，正好呼應本屆文學季「AI城市生成中」的主題，不管是人或機器，好的經驗和素材才能生成精采的作品，竭誠歡迎大家一起來賞析品味，重拾文字的溫度，做一個有文學氛圍的臺中人。

聯經出版有限公司總經理陳芝宇表示，城市的美讓人幸運，身邊發生的一切都是美好的期待，文學培養我們的感知力，將感受化為文字，從鑑賞文學作品中獲得文字的力量。

推廣大使林予晞談到文學是夢幻的藝術，結合了強大的感性和理性的書寫，並表示感謝臺中市政府文化局的邀請，很開心能回到美麗的臺中市，擔任本屆臺中文學季推廣大使。

開幕式結束，首場「文學主題講座-房間裡的奇思妙想」隨後登場，由推廣大使林予晞與作家湯舒雯展開主題對談，兩人從自身擅長的領域出發，分享在閱讀、創作與表演中靈光乍現的想法。

文化局指出，今年「靈感召喚中-跨域活動」特別整合多元體驗，包括動畫電影放映《再見機器人》與《左撇子女孩》，並邀請作家劉梓潔、黃曦、吳曉樂、心理師李玉婷進行映後對談；兩場異國餐桌文化交流，由作家陳栢青與知名網紅娘娘分享泰國料理與移工文化；作家毛奇與白樵探討法式餐桌上的文學與文化交匯；另有搖滾樂及占卜結合創意書寫活動，由陳德政、高瑞希、熊一蘋帶領民眾從意想不到的角度瞭解文學。

此外，本屆文學季亦規劃「故事開展中-文學講座」與「城市出發中-文學小旅行」，邀請多位作家與創作者參與，包括「法律白話文運動」的社群總監劉珞亦、作家朱宥勳、謝三泰、何欣潔、潘家欣、林廉恩、吳長錕、徐振輔、顧玉玲、林楷倫等人，以對論、走讀方式理解、剖析文學，織就臺中文學城市網絡。

臺中文學館也推出「文學地圖顯影中」主題展覽，透過不同世代作家的書寫勾勒城市文學地景。展覽邀請作家劉克襄、路寒袖、張芳慈、陳雪、李長青、言叔夏、李時雍、楊隸亞、林楷倫、謝凱特、蔣亞妮、吳曉樂、林文心、陳顥仁等創作者參與，將城市的片段、聲音、景象與物件在作品中激盪，形成一幅臺中獨特的文學地圖。

2026臺中文學季將持續至7月初，邀請市民朋友參加精彩萬分的文學活動，探索文字、影像、音樂、餐桌與創意體驗的多元面貌。本屆活動與 CSD中衛合作推出「臺中文學季隨身包」，參與活動就有機會獲得專屬紀念品，讓閱讀與生活更加貼近。更多場次內容資訊請上臉書搜尋「臺中文學館」或臺中文學館網站https://www.tlm.taichung.gov.tw/查詢。

今日開幕式由臺中市政府文化局潘美君專門委員、推廣大使林予晞、西屯區公所鄭錫禧區長、南區區公所黃順良主任秘書、作家林武憲、甘耀明、劉書甫、市議員黃守達、聯經出版事業股份有限公司陳芝宇總經理蒞臨出席，立法委員江啟臣服務處、立法委員廖偉翔及市議員黃馨慧聯合服務處、市議員李中服務處也派代表共襄盛舉。

林予晞 文化局 台中

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