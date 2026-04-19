台中后里戶所新住民假日機車考照班 12名新住民考到駕照

為協助新住民安心考照、合法上路，台中市后里區戶政事務所與豐原監理站及台中市私立中山汽車駕駛人訓練班開辦「新住民機車考照專班」，今天舉行原地考照。台中市民政局長吳世瑋表示，此次共有20名學員參訓，12人考取機車駕照，及格率達6成。

吳世瑋表示，推動新住民機車考照班，不只是協助取得駕照，更是從源頭扎根交通安全。根據統計，接受完整機車駕訓的學員，較未受訓即上路者，交通違規率可降低59%，肇事率也可減少約36%，顯示系統化駕訓對提升安全駕駛成效明顯。此次課程時數也可納入新住民申請歸化國籍的認證時數，讓交通安全教育結合生活支持，進一步展現市府打造多元共融友善環境的行動力。

后里區戶政事務所主任施勇全表示，對許多新住民，台灣車流密集、交通環境較為複雜，加上交通法規與母國制度不同，常成為適應在地生活的一大挑戰。此次后里戶所規劃「原地訓練、原地考照」模式，讓學員於4月12日、18日及19日接受為期3天、共18小時的密集課程，內容涵蓋道路交通法規、機車基本構造、駕駛道德觀念及實際路考訓練，由監理站於假日派員到場協助考照，減輕學員舟車勞頓，也降低面對陌生考場的壓力，大幅提升學習與應考成效。

后里區戶政事務所說明，此次學員來自菲律賓、越南、柬埔寨、中國大陸、印尼及香港等地。來自越南的武小姐說，她過去因不熟悉台灣交通標誌與道路指示曾違規受罰，深刻體認重新學習交通規則的重要。此次參加專班，有專業教練指導，也有實用法規課程，讓她收穫多。她表示，未來若能自行騎車接送孩子、安心出門，不再事事依賴家人，「行動自由」就是融入台灣生活最珍貴的禮物。

后里區戶政事務所表示，此次專班除著重交通安全教育，也結合台中市政府法制局資源，安排「家事法律」及「防範數位性別暴力」專題講座，讓課程從交通安全延伸至人身與法律保障，提供新住民更全面、貼近需求的支持服務。