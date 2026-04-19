南投小鎮推Long Stay發5000搶人 人口重回萬人大關卻藏2隱憂

為力拚人口重返萬人大關，南投集集鎮去年祭出設籍獎勵金每人5000元，本月普發鎮民慰助金600元，上月底人口成功破萬。但鎮長吳大村坦言，還有升學季、自然死亡2大隱憂，守成藏變數；並提醒慰助金發放至24日，鎮民要把握時間。

南投集集以鐵道觀光聞名，但受少子化、人口外流等影響，2023年5月跌破萬人，且逐年遞減，直至去年8月底僅剩9593人，公所盼能止跌回升重返萬人大關，同時帶動地方經濟，去年9月啟動「Long Stay專案」，規畫普發鎮民慰助金。

集集鎮公所指出，只要在去年9月起至今年5月底前初設或遷入戶籍於集集，且至今年8月底日仍在籍，每人發給5000元獎勵金；同時考量振興地方經濟，4月普發鎮民慰助金600元，凡在去年底前設籍就可領取，領取期限至24日（五）。

而在先後兩波政策搶救人口下，歷經7個月時間，集集鎮人口總算突破萬人，截至上月底已達1萬28人，成功重返萬人大關；當地鎮長吳大村雖然開心，但也坦言，想要維持住全鎮破萬人局面，後續還得面對自然死亡、升學季2大隱憂。

吳大村說，集集鎮人口高齡化，因此自然死亡狀況難以避免，更棘手的是升學季考驗，不少家長考量孩子升學會將戶籍遷往南投市或外縣市就讀，能否守成還有變數，公所將持續加強建設及社會福利，努力讓鎮民願意移居並留在集集發展。

另，為延續先前LongStay專案帶動地方凝聚力，並因應去年丹娜絲風災、國際經濟變動影響，本月普發慰助金600元，符合資格鎮民有9882人，領取時間至24日，逾期視同放棄，目前仍有1803人未領取，務必把握時間至公所領取慰助金。