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影／大甲媽遶境3員警被打 顏清標：員警很無辜大家要各自約束

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鎮瀾宮董事長顏清標今天說「受傷的員警很無辜」，各地要各自約束好，希望不愉快的事不要再發生。記者林宛諭／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標今天說「受傷的員警很無辜」，各地要各自約束好，希望不愉快的事不要再發生。記者林宛諭／攝影

大甲媽祖遶境鑾轎今天從彰化市一路沿台一線趕路近中午已到田尾鄉，針對昨晚在彰化市發生因抬轎衝突，3名員警遭打傷，鎮瀾宮董事長顏清標今天說「受傷的員警很無辜」，各地要各自約束好，希望不愉快的事不要再發生。

顏清標今天說，大甲媽媽祖來是歡喜的事，不需要為了「佔媽祖」而推擠，「舞甲安捏，本來是很單純的事」，鎮瀾宮實在是無妄之災，但也要承受，對於想抬轎的大家，都可以商量，這樣衝突對大家都不好，對媽祖也沒有敬重，「無彩這麼多信眾辛苦準備這麼多東西給大家」 ，卻因為這些事「大家一個頭、二個大」，希望不要再發生這樣的事，不要天氣這麼熱大家血氣方剛。

「受傷的員警也很無辜」顏清標說，他再次呼籲各地的地方各自要約束好，不要再有第二次，鎮瀾宮也有人去關心員警，希望他們早日康復。大家一定要做有意義的事，希望不愉快的事不要再發生。

不過從昨天到今天大甲媽行程慢了數小時，以往中午就會到北斗，今天中午才到田尾鄉，顏清標說，因大家都太熱情了，媽祖行程才會慢了，若趕路大家沒躦到轎底要體諒，回程還是可以躦。

大甲媽祖遶境今天凌晨在彰化市又爆發激烈推擠衝突 。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖遶境今天凌晨在彰化市又爆發激烈推擠衝突 。記者劉明岩／攝影

大甲 媽祖 遶境

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