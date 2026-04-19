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大甲媽遶境進香業者開放廁所供民眾使用 看到水箱被破壞傻眼

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大甲媽遶境進香本月17日晚上起駕，台中市清水區一處加油站平時半夜沒營業，這次主動開放廁所供隨香客夜間可使用，業者隔天早上發現廁所水箱被惡意破壞，現場被隨意大小便，業者感嘆「如果連最基本的公德心都沒有，這份善意還有必要繼續嗎」。

清水區某加油站在網路Threads發文說，他們是清水商家，平時半夜未營業，基於善意，方便大甲媽祖遶境的隨香客，主動開放廁所使用，他們隔天早上開門，竟發現廁所水箱被惡意破壞，現場更被隨意大小便，環境一片狼藉。

加油站人員說，他們出於好意提供協助，不是讓人來破壞、糟蹋環境的。如果連最基本的公德心都沒有，那這份善意還有必要繼續嗎？

在網友留言說，當天有看到此情形，進香途中一路上大家都在找廁所，只要有提供廁所基本都要等20人以上，網友感謝業者善心，也指責有些人辜負別人善意。

遶境 台中市 大甲媽祖

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