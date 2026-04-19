台中食水嵙溪排水小水力發電廠 增設第二期電廠試運轉

台中市石岡區「食水嵙溪排水小水力發電廠」，是全台首座由地方政府主導推動的發電廠，前年7月啟用，中市府水利局為進一步提升水資源利用，在第一期電廠下游跌水工處增設第二期電廠，善用發電尾水實現二次發電願景，二期電廠工程去年12月完工，現正進行機組試運轉作業。

台中市水利局長范世億表示，台中市政府自民國109年起針對市管區域排水展開潛能評估，110年推動「台中市小水力發電開發計畫」，與民間公司合作，落實公私協力開發綠能。食水嵙溪發電廠為該計畫首座成果，預計未來小水力發電機組於理想狀態下持續運轉年發電量可達200萬度，相當每年可產出2000張綠電憑證，在市府媒合下，電廠產出綠電及綠電憑證將由簽約之企業收購，為推動地方能源轉型與永續發展的重要案例。

水利局表示，台灣河川多為地勢陡峭、流速湍急，發展水力發電具高度挑戰性。食水嵙溪發電廠採用捷克原裝進口的虹吸式水輪機組，最大特色在於可直接架設於既有跌水工上，無須進行大規模土木開挖或築壩，對環境影響降至最低，也是全台首座採用此款機組的發電廠。

搭配創新橫向截水溝與半屏蔽式機房設計，有效避開洪水衝擊並靈活因應多變的水文條件，成為首座座落於市管區域排水上的小水力發電廠，兼顧「綠能發展」與「生態保育」的創新典範。