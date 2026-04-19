快訊

餐桌上這動作恐害血壓飆 研究點名男性比女性更常見

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

iPhone 18 Pro配色方案曝光！主打「深櫻桃紅」沉穩質感美翻

聽新聞
0:00 / 0:00

台中食水嵙溪排水小水力發電廠 增設第二期電廠試運轉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡區的「食水嵙溪排水小水力發電廠」，是全台首座由地方政府主導推動的發電廠，前年7月正式啟用。圖／台中市水利局提供
台中市石岡區的「食水嵙溪排水小水力發電廠」，是全台首座由地方政府主導推動的發電廠，前年7月正式啟用。圖／台中市水利局提供

台中市石岡區「食水嵙溪排水小水力發電廠」，是全台首座由地方政府主導推動的發電廠，前年7月啟用，中市府水利局為進一步提升水資源利用，在第一期電廠下游跌水工處增設第二期電廠，善用發電尾水實現二次發電願景，二期電廠工程去年12月完工，現正進行機組試運轉作業。

台中市水利局長范世億表示，台中市政府自民國109年起針對市管區域排水展開潛能評估，110年推動「台中市小水力發電開發計畫」，與民間公司合作，落實公私協力開發綠能。食水嵙溪發電廠為該計畫首座成果，預計未來小水力發電機組於理想狀態下持續運轉年發電量可達200萬度，相當每年可產出2000張綠電憑證，在市府媒合下，電廠產出綠電及綠電憑證將由簽約之企業收購，為推動地方能源轉型與永續發展的重要案例。

水利局表示，台灣河川多為地勢陡峭、流速湍急，發展水力發電具高度挑戰性。食水嵙溪發電廠採用捷克原裝進口的虹吸式水輪機組，最大特色在於可直接架設於既有跌水工上，無須進行大規模土木開挖或築壩，對環境影響降至最低，也是全台首座採用此款機組的發電廠。

搭配創新橫向截水溝與半屏蔽式機房設計，有效避開洪水衝擊並靈活因應多變的水文條件，成為首座座落於市管區域排水上的小水力發電廠，兼顧「綠能發展」與「生態保育」的創新典範。

水利局 台中市

延伸閱讀

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

調度麥寮補中火 盧秀燕酸 ：全世界都在淘汰煤炭 只有我們越燒越多

國小重建 台積蓋廠 都碰上遺址

相關新聞

台中食水嵙溪排水小水力發電廠 增設第二期電廠試運轉

台中市石岡區「食水嵙溪排水小水力發電廠」，是全台首座由地方政府主導推動的發電廠，前年7月啟用，中市府水利局為進一步提升水資源利用，在第一期電廠下游跌水工處增設第二期電廠，善用發電尾水實現二次發電願景，二期電廠工程去年12月完工，現正進行機組試運轉作業。

台中年度瑜伽盛典 2026「瑜人節」6月6日登場打造城市修行

由PERNEX次世代運動策劃，台中最具指標性的瑜伽活動「台中瑜人節」，將於6月6日在台中文化資產園區雅堂館AB館登場，這不僅是一次專業瑜伽課程的集結，更是一場關於建構優質運動生態圈的深遠實踐，邀請熱愛運動、重視身心品質的民眾報名共襄盛舉。

上次遞計畫書被李洋拒收…王惠美再爭取3.53億建設 陳駿季善意回應

彰化縣東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，去年底沒進展，中央收回補助款3億5千多萬元，縣長王惠美今向農業部爭取再補助，部長陳駿季要求再次呈報計畫書，將視計畫內容給予協助。

參觀彰化田尾花卉產區 卓榮泰感性一句話全場微笑

行政院長卓榮泰今到彰化縣田尾花卉產區了解現況，聽完農糧署、農業部的簡報，卓榮泰說，農業是保障國家的實力，政府將推動農業技術創新、輔導種苗育成、協助農民建立韌性設施強化抗災能力，並協助拓展多元行銷通路。

林保署攜手部落居民 濁水溪畔消失布農傳統獵寮重現

林業及自然保育署南投分署攜手信義鄉達瑪巒原住民重生協會及濁水溪線布農族獵人協會，在濁水溪畔巴庫拉斯舊部落，以柳杉、臺灣杉等在地木材重建布農族獵寮，今天在分署長李志珉與四部落耆老見證下啟用，象徵國產材利用、文化傳承與部落共管合作邁入新階段。

彰化眼鏡行藏「地下兵工廠」 老闆圓遙控戰機夢

走進洪尚仁在彰化市經營的眼鏡行地下室，如進入空軍基地，印有青天白日國徽的遙控戰機經國號及F-104模型等蓄勢待發，準備在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。